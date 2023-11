Alex Schwazer non andrà alle Olimpiadi: il verdetto della Wada al Grande Fratello

A lex Schwazer non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'annuncio del marciatore nel corso di una puntata del "Grande Fratello"

Nessuno sconto per Alex Schwazer. Il marciatore non potrà provare a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi del 2024. Lo ha deciso la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, che non è stata disponibile a ridurre la squalifica dell’atleta. È stato lo stesso Schwazer a dare l’annuncio nel corso di una puntata del “Grande Fratello”, il reality di Canale 5 che lo vede fra i concorrenti.

“Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza”, ha dichiarato l’atleta. Le Olimpiadi di Parigi sono in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Alex Schwazer non sarà a Parigi

Il marciatore altoatesino dovrà rinunciare alle prossime Olimpiadi. Per il campione olimpico di Pechino 2008 la squalifica per doping scadrà il prossimo 7 luglio e Schwazer non avrà i tempi tecnici per prendere parte alle qualificazioni per i Giochi. La cerimonia inaugurale di Parigi 2024 è in programma il 26 luglio.

Schwazer: “Pago per non aver accettato il verdetto”

“La decisione non è stata favorevole”, ha annunciato il marciatore durante la puntata del “Grande Fratello”. “Sono molto dispiaciuto, ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata – ha aggiunto -. Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Mi aspettavo questa decisione. Andrò avanti con gli allenamenti, amo lo sport e non intendo stare male per decisioni che riguardano lo sport“.

“Vi chiedo di non far drammi”

“Valuterò nei prossimi giorni i passi da fare – ha aggiunto Schwazer – in merito alla squalifica e anche alla mia permanenza nella casa. Vi chiedo di non far drammi. La vita è bella, siamo fortunati, siamo qui a fare una bella esperienza. Andiamo avanti così“.