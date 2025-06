Francesca Chillemi è tornata a far parlare di sé. L’attrice, nota per il suo ruolo nella serie Che Dio ci aiuti, ha fatto una comparsa che non è passata inosservata al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Sul red carpet ha sfoggiato un lungo abito bianco che ha messo in evidenza le sue forme premaman, confermando ufficialmente la sua seconda gravidanza.

La seconda gravidanza della Chillemi

La notizia della dolce attesa ha subito fatto il giro del web. La Chillemi è già madre di Rania, nata nel 2016 dal suo precedente legame con Stefano Rosso. Ora, al suo fianco, c’è Eugenio Grimaldi, con cui l’attrice sta condividendo questa nuova fase della sua vita. Secondo le indiscrezioni, la coppia sarebbe al sesto mese di gravidanza e in attesa di una femminuccia.

Chi è Eugenio Grimaldi

Molti si chiedono chi sia l’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex Miss Italia. Eugenio Grimaldi è figlio di uno dei nomi più influenti dell’imprenditoria italiana. Suo padre è Emanuele Grimaldi, fondatore e presidente di una delle principali compagnie europee nel settore del trasporto marittimo. Eugenio lavora nell’azienda di famiglia, ricoprendo un ruolo di rilievo nella gestione operativa. È considerato uno degli eredi più promettenti nel panorama del business nazionale.

Come si chiamerà la bambina?

Non appena è trapelata la notizia del sesso del nascituro, è subito iniziato il toto-nome. Chi conosce Francesca Chillemi sa quanto tenga alla scelta di nomi che abbiano un significato profondo o un riferimento simbolico. La primogenita, Rania, porta infatti un nome che richiama quello della regina di Giordania. Anche per la nuova arrivata si starebbe valutando un nome altisonante, dal sapore internazionale: tra i papabili, figurano Letizia, Grace e Kelly, tutti accomunati da una certa eleganza e da un legame con il mondo reale.

Le proposte del futuro papà

Eugenio Grimaldi avrebbe, invece, idee legate alla propria storia familiare. Si vocifera che tra i nomi da lui proposti ci siano quelli della madre e della nonna, a cui sarebbe molto legato. Il desiderio, in questo caso, sarebbe quello di rendere omaggio alle radici e al passato, mantenendo viva la memoria di figure femminili importanti nella sua vita.

La famiglia allargata di Chillemi e Grimaldi

La nascita della nuova bambina andrà ad arricchire una famiglia già numerosa. Grimaldi è padre di altri tre figli, due nati da una relazione significativa con Veronica Resca e un terzo nato da una precedente storia della Chillemi. Insieme, i due stanno costruendo un nucleo familiare ampio e articolato, che sembra funzionare grazie a un equilibrio sereno. La relazione tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi è iniziata circa un anno fa, in un’estate trascorsa tra eventi e serate mondane. Le prime foto della coppia sono state scattate a Capri, dove i due erano apparsi molto affiatati e complici. L’intesa è cresciuta rapidamente e oggi condividono un progetto di vita che li porterà presto ad accogliere una nuova figlia.

Francesca Chillemi: tra carriera e vita privata

Intanto, Francesca Chillemi continua a dividersi tra impegni professionali e famiglia. L’attrice è sempre più apprezzata nel mondo della televisione italiana e il suo volto è diventato familiare al grande pubblico. La sua scelta di vivere la maternità con discrezione, senza rinunciare al proprio lavoro, le ha conquistato il rispetto di molti. L’attesa per la nascita della sua seconda figlia si accompagna così a una fase personale ricca e luminosa.

Leggi anche Gravidanza: dormire meno di 7 ore è rischioso