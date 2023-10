Angelina Jolie è Maria Callas, le prime immagini del film

L a diva americana nei panni della leggendaria cantante lirica nel nuovo film di Pablo Larrain. Nel cast, anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino

Angelina Jolie interpreterà Maria Callas nel nuovo film di Pablo Larrain sulla vita della leggendaria e discussa cantante lirica. Il regista cileno ha svelato le prime due foto dell’attrice nei panni della Divina.

“Maria”

Il film si intitola “Maria” ed è l’ultimo capitolo della trilogia diretta dal regista sulle icone femminili del Novecento, dopo “Jackie” con Natalie Portman e “Spencer” con Kristen Stewart. La pellicola racconta la vita meravigliosa, ma anche tragica e tumultuosa, della più grande cantante lirica del mondo, reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta.

L’emozione del regista

“Sono estremamente emozionato di iniziare la produzione di Maria che spero farà conoscere la vita e il lavoro straordinari di Maria Callas al pubblico di tutto il mondo, grazie all’eccezionale sceneggiatura di Steve Knight, al lavoro del cast e della troupe e, soprattutto, alla brillante interpretazione e straordinaria preparazione di Angelina Jolie”, ha commentato Larrain.

Angelina Jolie nei panni di Maria Callas

Nelle due immagini rilasciate, si nota la somiglianza tra Angelina Jolie e Maria Callas. La diva di Hollywood indossa abiti basati su capi realmente indossati dal soprano, come un cappotto con collo in pelliccia proveniente dall’archivio di Massimo Cantini Parrini. “Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e raccogliere l’eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida. Pablo Larrain è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno”, aveva detto l’attrice all’annuncio del nuovo ruolo.

Nel cast anche Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino

Il cast vanta la presenza anche di brillanti attori italiani come Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Quest’ultima, che nel film interpreta il ruolo della sorella di Angelina Jolie, ha spiegato: “Adoro lo stile di Larrain, un regista di grande statura e spregiudicatezza, il suo Jackie mi era piaciuto tantissimo”.

Riprese in corso

Le riprese dureranno 8 settimane e si svolgeranno tra Parigi, la Grecia, Budapest e Milano. La sceneggiatura, completata prima dello sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA, è stata scritta da Steven Knight. Prodotto da The Apartment, una società del gruppo Fremantle, Fabula e Komplizen Film, è prodotto da Juan de Dios Larraín per Fabula, da Jonas Dornbach per Komplizen Film e da Lorenzo Mieli per The Apartment.

I nuovi progetti di Angelina Jolie

Angelina Jolie torna quindi davanti alla macchina da presa dopo quasi due anni dall’ultima volta con “Eternals” nel 2021. Nonostante il periodo buio dopo il divorzio da Brad Pitt, raccontato in una recente intervista a Vogue, la diva americana è impegnata in molti progetti. Ha lanciato un suo brand di moda sostenibile, “Atelier Jolie”. E sta ultimando il suo quinto film da regista, “Without Blood”, girato fra Roma e la Puglia, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”.