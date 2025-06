Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro prende ufficialmente il via il tour «Marco negli Stadi 2025» di Marco Mengoni. Si parte da Napoli questa sera, giovedì 26 giugno, in uno stadio Maradona completamente esaurito.

La sorpresa sul palco a Lignano Sabbiadoro

Nel concerto sold out di Lignano Sabbiadoro, a sorprendere il pubblico è stata la performance di Sayf e Rkomi, saliti sul palco con Mengoni per cantare il singolo attualmente in rotazione Sto bene al mare, che li vede collaborare per la prima volta.

L’esibizione ha restituito l’atmosfera estiva della canzone, che sotto la superficie apparentemente leggera cela un messaggio forte e urgente. Il brano racconta infatti di una società che si rifugia nel proprio benessere, nella propria distrazione, ignorando cosa accade «al di là del mare». L’estate e il mare diventano così anestesia e fuga.

La scaletta ufficiale del tour di Marco Mengoni

Nel tour «Marco negli Stadi 2025», Mengoni porta sul palco un mix fatto dalle canzoni che formano la trilogia di Materia, i successi del passato e alcune hit più recenti.

Ecco la scaletta ufficiale:

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei re / Black Hole Sun (cover)

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia

Cambia un uomo

Luce

Proteggiti da me

In due minuti

Un’altra storia

Tonight

Hola (I say)

Due Vite

L’essenziale

Mi fiderò

La casa Azul

Onde

Un fiore contro il diluvio

Proibito

Incenso

Mandare tutto all’aria

Pazza Musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani

26 giugno, Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (sold out)

2 luglio, Roma (Stadio Olimpico)

5-6 luglio, Bologna (Stadio dall’Ara – 5 luglio sold out)

9 luglio, Torino (Stadio Olimpico)

13-14 luglio, Milano (Stadio San Siro – 13 luglio sold out)

17 luglio, Padova (Stadio Euganeo)

20 luglio, Bari (Stadio San Nicola – sold out)

23-24 luglio, Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio sold out)

Dopo il tour negli stadi, Marco Mengoni continuerà ad esibirsi dal vivo con il «Live in Europe 2025», che lo vedrà protagonista nelle principali arene italiane ed europee. I concerti partiranno in autunno con dieci appuntamenti nei palazzetti italiani:

8 ottobre, Torino (Inalpi Arena)

12-13 ottobre, Milano (Unipol Forum)

21-22 ottobre, Pesaro (Vitrifrigo Arena, seconda data sold out)

24 ottobre, Bologna (Unipol Arena)

28-29 ottobre, Firenze (Mandela Forum)

2 novembre, Eboli (Palasele)

8-9 novembre, Roma (Palazzo dello Sport)

Il tour proseguirà poi in Europa, toccando le città di Ginevra (19 novembre), Stoccarda (21 novembre), Düsseldorf (22 novembre), Zurigo (24 novembre), Francoforte (26 novembre), Monaco di Baviera (27 novembre), Bruxelles (30 novembre), Utrecht (1 dicembre), Parigi (3 dicembre), Esch-sur-Alzette in Lussemburgo (5 dicembre), Londra (7 dicembre) e Madrid (10 dicembre).

Con WAMI per portare l’acqua potabile nello Sri Lanka

Anche nel 2025 si rinnova la collaborazione tra Marco Mengoni e WAMI (Water with a Mission) con un’iniziativa che punta ancora una volta a unire musica, impatto sociale e coinvolgimento diretto del pubblico. WAMI e Mengoni portano, questa volta, 10 milioni di litri di acqua potabile nel cuore dello Sri Lanka. Il progetto prevede l’allacciamento idrico ad un acquedotto nella comunità di Broadoak, garantendo accesso diretto alle famiglie. La duratura partnership iniziata nel 2022 tra «Marco negli stadi» e WAMI ha permesso di garantire più di 46 milioni di litri di acqua in Tanzania, Ecuador e Sri Lanka.

Marco Mengoni, 15 anni di successi

Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni nel suo percorso artistico ha pubblicato otto album in studio, portato in scena dieci tour live, collezionato due trionfi al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia in due occasioni all’Eurovision Song Contest, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.