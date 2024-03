Annalisa vince il Billboard Women in Music: è la prima italiana nella storia

P eriodo d'oro per l'artista savonese. È la prima italiana ad aggiudicarsi il premio dedicato alle donne più influenti dell'industria musicale

Reduce da Sanremo, dove si è classificata al terzo posto con la canzone “Sinceramente“, Annalisa si è aggiudicata il Global Force Award ai Billboard Women in Music di Los Angeles, evento dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. La 38enne regina del pop nostrano è la prima italiana a entrare nella Top 100 Billboard Global, la classifica dell’autorevole rivista musicale.

Annalisa: “Un onore rappresentare il mio Paese”

“Che onore essere qui a rappresentare il mio Paese. Sono felice e grata di essere la prima artista italiana a ricevere questo premio. E un onore per me è condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un’artista”, ha esordito la cantante accolta dal lungo applauso dello YouTube Theatre.

Annalisa: “‘Sinceramente’? Una lettera d’amore…”

Annalisa ha raccolto il riconoscimento citando tre delle sue ultime canzoni: “Bellissima“, “Mon Amour” e “Sinceramente“. A proposito di quest’ultimo brano (il più trasmesso dalle radio italiane e già certificato disco d’oro), Annalisa ha voluto spiegarne il significato, rispondendo indirettamente alle polemiche di chi, in patria, l’accusa di fare musica troppo frivola e priva di contenuto: “‘Sinceramente’, è una lettera d’amore. Il messaggio da condividere, però, è più forte: posso essere tua solo se sono libera. E questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la vittoria più grande“.

Il selfie con Katy Perry

Durante la cerimonia, visibile sul canale Youtube della testata e sul sito Billboard.com., Annalisa ha avuto modo di incontrare e scattare selfie con alcuni degli artisti internazionali di maggior calibro. A partire da Katy Perry, della quale è fan sfegatata, la giovanissima britannica PinkPanteheress e la rapper portoricana Young Miko. L’evento ha premiato, tra le altre, Karol G, Ice Spice e Kylie Minogue.

Donne e musica: “Non bisogna mollare”

A margine del discorso di accettazione Annalisa non trattiene il suo entusiasmo e, a proposito dell’incontro con Katy Perry, racconta al Corriere della Sera: “Le ho confessato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese”. C’è poi un momento di riflessione sul ruolo della donna nell’industria musicale: “Essere una donna è ancora dura… Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo sulla buona strada e riconoscimenti come questo danno forza”.