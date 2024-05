Emily Blunt: “Che incubo dover baciare Tom Cruise e Ryan Gosling sul set”

L 'attrice, famosa per la sua interpretazione di Emily Charlton nel Diavolo veste Prada, confessa di avere sviluppato un modo per “creare chimica” con i partner da cui non è attratta

Sul set, Emily Blunt ha baciato diversi colleghi rubacuori. Attori che milioni di fan vorrebbero anche solo incontrare. Ma, a sentire la star famosa per avere interpretato l’assistente di Miranda nel film Il diavolo veste Prada, non è stata una bella esperienza. Tutt’altro: qualche volta ha anche rischiato di vomitare.

Tra le star baciate da Emily Blunt ci sono Cillian Murphy, Matt Damon e, più recentemente, Ryan Gosling. Oltre a Tom Cruise, con il quale sul set del film Edge of Tomorrow non ha avuto un rapporto idilliaco: “Io piangevo perché temevo di non farcela ad arrivare alla fine delle riprese, e lui mi disse di non fare la femminuccia”, ha rivelato l’attrice.

“Sul set mi costringo a baciare i colleghi”

Al conduttore radiofonico americano Howard Stern, che le chiedeva cosa provava mentre baciava io suoi colleghi per lavoro, l’attrice ha risposto che in alcune occasioni è stata male: “Non parlerei di disgusto estremo, ma sicuramente non mi è piaciuto neanche un po’”.

Emily Blunt, che ha 41 anni, ha poi spiegato di avere sviluppato qualche tecnica per costringersi a baciare i co-protagonisti da cui non è attratta. Ormai, ha aggiunto, è diventata una esperta nel creare “chimica”con i colleghi.

“Devo trovare qualcosa che amo in tutti”, ha spiegato, “devo trovare qualcosa, anche se è una cosa specifica. Potrebbe essere una bella risata, oppure che mi piace come parlano alle persone, il pensiero che sono educati. Voglio dire, potrebbe essere qualcosa di casuale. Ma trova qualcosa che ami di quella persona o qualcosa che ami di lei come personaggio e poi appoggiati a quello”.

Emily Blunt: l’arte di baciare

L’attrice, che è sposata con l’attore statunitense John Krasinski, ha aggiunto: “Ho creato chimica con le persone. Non mi sono divertita a lavorare con loro. La chimica è una cosa strana. È una cosa eterea che non puoi davvero imbottigliare e comprare o vendere. O c’è, o non c’è. Ma puoi produrla. L’ho fatto abbastanza a lungo. A questo punto potrei avere chimica con questa bottiglia d’acqua. Sai come evocarla. Ma è più facile quando hai un rapporto naturale con qualcuno”.

Emily Blunt e Ryan Gosling, una grande amicizia

Le sue affermazioni hanno molto colpito i fan di Ryan Gosling, suo partner nel film d’azione The Fall Guy. Ma Emily Blunt è subito corsa ai ripari: “Amo sua moglie, Eva. Amo i loro figli e mi sento molto fortunata ad essere amica di una persona come lui”.

Il bacio che le è piaciuto di più

In passato, Emily Blunt aveva affermato che non si sarebbe mai spogliata per girare scene di sesso. “Quello che mi è piaciuto della storia d’amore con Ewan McGregor nel film Il pescatore di sogni, è che sembrava provenire da un’altra epoca. Al giorno d’oggi, in molti film, le persone si strappano i vestiti di dosso. Quel film aveva decoro. Era una storia d’amore a combustione lenta. L’attrazione principale per me è stata la dinamica tra i due personaggi”.