L’appello per la pace, per i diritti delle donne, la dichiarazione d’amore per il compagno e per la figlia che sta per nascere. Tra sociale e privato, Alessandra Amoroso ha dato il via da Roma, dalle Terme di Caracalla, al tour estivo che la vedrà impegnata fino al 7 agosto, prima di fermarsi per le ultime settimane di gravidanza (la nascita della piccola è prevista per il 9 settembre). L’artista è, infatti, determinata ad affrontare pubblico e concerti con il suo pancione, sempre più grande.

L’appello per la pace di Alessandra Amoroso

Dal suggestivo palco delle Terme di Caracalla, la Amoroso ha voluto lanciare un messaggio di pace. «Non dobbiamo dimenticare che non tutti hanno le condizioni per vivere e vedere situazioni come quella che stiamo vivendo stasera – ha detto al suo pubblico, alla Big Family che non l’abbandona mai -. Spero che pace e bellezza possano raggiungere ogni uomo e donna e bambino sulla terra».

Tutti gli ospiti della prima serata del tour

Durante la prima data del tour estivo, molti ospiti hanno affiancato l’artista nell’arco delle due ore e mezzo di concerto: Gigi D’Alessio, BigMama, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Serena Brancale, Annalisa.

Il messaggio sulla maternità

La Amoroso ha poi speso parole importanti sulla maternità e sul motivo per il quale ha deciso di portare avanti il suo lavoro con il pancione. «Sono grata di essere qui, è una serata speciale per tanti motivi: uno è il più evidente di tutti – ha detto la cantante salentina, facendo riferimento alla pancia ben visibile -. Sono grata di poter fare il mio lavoro, la mia passione, in totale serenità. La mia è una condizione di privilegiata, perché la gravidanza e la maternità per molte donne coincidono con la perdita del lavoro o con la necessità di scegliere tra carriera e famiglia. Voglio usare il mio privilegio per dare voce a tutte le donne che non hanno i miei privilegi e hanno bisogno di essere sostenute da società e istituzioni», ha sottolineato.

Dai diritti gender alla violenza contro le donne

Accanto a BigMama, che si è sempre espressa a favore dei diritti gender, ha ricordato come giugno sia il mese del Pride e ha augurato che la sua piccola Penelope, questo il nome scelto per la figlia, «possa vivere in un mondo di diritti ottenuti per tutti». Con Fiorella Mannoia, ha ricordato invece l’impegno della Fondazione Una nessuna centomila «per abbattere la violenza di genere sulle donne».

Dopo lo show alle Terme di Caracalla, la Amoroso ha previsto altre 10 tappe: 26 giugno – Ferrara Summer Festival, Ferrara; 3 luglio – Marostica Summer Festival, Marostica (VI); 5 luglio – Gravity Circus, Trento;

12 luglio Teatro Antico, Taormina (ME); 18 luglio – Astimusica, Asti; 20 luglio – Lake Sound Park, Cernobbio (CO); 26 luglio – Musica per i borghi, Marsciano (PG); 2 agosto Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU); 5 agosto – Parco Villa Delle Rose, Lanciano (CH); 7 agosto – Oversound Music Festival, Lecce.