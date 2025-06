Brutta vicenda per Jared Leto – cantante e attore americano premio Oscar nel 2014 come non protagonista in Dallas Buyers Club – accusato da nove donne di abusi sessuali. L’uomo si sarebbe macchiato di comportamenti «predatori, terrificanti e inaccettabili» anche nei confronti di ragazze adolescenti.

Molestie nei confronti di ragazze giovanissime

Il polverone sull’attore e musicista 53enne è stato sollevato da un servizio pubblicato dal settimanale digitale Air Mail, nel quale nove donne accusano Leto di aver tenuto comportamenti inappropriati nel corso degli anni. Accuse pesanti nel confronti dell’artista, che avrebbe compiuto molestie anche nei confronti di ragazze giovanissime.

Telefonate a sfondo sessuale con una 16enne

Una donna ha raccontato alla testata americana che nel 2006, quando aveva 16 anni, l’attore e cantante dei 30 Seconds to Mars l’avrebbe avvicinata fuori da un bar di Los Angeles e, dopo essersi scambiati i numeri dei cellulari, Leto avrebbe iniziato a chiamarla insistentemente «sempre all’una, alle due, alle tre del mattino», con conversazioni che viravano sempre più verso la sfera sessuale.

La modella: «È uscito dalla stanza completamente nudo»

Un’altra donna, la modella Laura La Rue, ha raccontato al magazine online una simile esperienza: quando aveva 16 anni, nel 2008, si trovava a un evento in una residenza privata a Beverly Hills, dove Leto la stava «osservando molto intensamente». «Mi ha chiesto quanti anni avessi. Gli ho risposto: ‘Ho 16 anni. Quanti anni hai tu?’», ha raccontato La Rue ad Air Mail. Leto, che all’epoca aveva 36 anni, le ha chiesto il numero. I due hanno iniziato una corrispondenza via email, che alla fine l’avrebbe portata a visitare la casa di Leto nell’aprile 2009. «Ricordo che mi prendeva in giro per tutto il tempo che ero lì», ha detto La Rue, aggiungendo: «Flirtava con me. Si avvicinava, poi si allontanava, come se fosse un gioco». Durante una visita a casa di Leto, ha raccontato La Rue, lui sarebbe uscito da una stanza completamente nudo quando lei aveva 17 anni. «Ho pensato che forse era proprio quello che fanno gli uomini adulti», ha raccontato la donna ad Air Mail.

In una dichiarazione ad Air Mail, un rappresentante di Leto ha affermato: «Le loro comunicazioni non contengono nulla di sessuale o inappropriato… e la signora La Rue ha successivamente presentato domanda per lavorare come assistente personale del signor Leto, sottolineando ulteriormente l’assenza di qualsiasi elemento inappropriato in nessuna delle loro interazioni». Air Mail riporta tuttavia che La Rue nega di aver mai presentato domanda per un ruolo da assistente personale presso Leto.

«Leto si è masturbato davanti a me»

Un’altra donna che ha parlato con la testata ha dichiarato di aver iniziato una relazione via SMS con Leto quando lei era ancora minorenne. Anche in questo caso, in occasione delle visite presso la residenza di Leto, l’attore/cantante le avrebbe fatto domande inappropriate a tema sessuale. La donna ha aggiunto che una volta, quando aveva 18 anni, Leto «all’improvviso ha tirato fuori il pene e ha iniziato a masturbarsi».

«Traumatizzata da questo maniaco quando avevo 17 anni»

Un’altra donna, Allie Teilz, DJ e produttrice musicale di Los Angeles, il mese scorso ha ripubblicato su Instagram uno stato di Facebook del 2012 in cui diceva: «Non sei veramente a Los Angeles finché Jared Leto non cerca di imporsi a te nel backstage… Con un kilt… E un cappello da neve», ha riportato Air Mail. Nelle sue storie su Instagram, recensite da Air Mail, Teilz ha dichiarato: «Sono stata aggredita e traumatizzata da questo maniaco quando avevo 17 anni… Sapeva della mia età e non gli importava. Quello che ha fatto è stato predatorio, terrificante e inaccettabile».

L’entourage di Leto respinge le accuse

Un rappresentante di Leto ha «espressamente negato» le varie accuse mosse dalle donne e riportate da Air Mail, tra cui quelle rivolte a Teilz, che il rappresentante ha definito «dimostrabilmente false». Leto non ha ancora commentato le accuse.

