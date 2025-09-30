Con un video sui social, Irama annuncia il suo nuovo album. Antologia della vita e della morte uscirà il 17 ottobre, a tre anni dall’ultimo progetto discografico del cantautore.

Irama torna con Antologia della vita e della morte

A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, Irama torna con un progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso artistico. L’album è stato annunciato con un trailer sui social capace di dare un’anteprima dell’atmosfera visiva del disco: una casa d’infanzia, ricordi, fotografie, lettere, un ricordo sospeso dove il tempo si ferma e riprendono forma i ricordi.

Un viaggio tra memoria e presente

Un universo denso di immagini e suggestioni quello racchiuso in Antologia della vita e della morte, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

Antologia della vita e della morte disponibile in preorder

Il nuovo album di Irama per Warner Music Italy è disponibile da oggi in preorder. Ad anticipare il disco è stato il singolo Ex in collaborazione con Elodie. Uscito il 29 agosto e già ai vertici delle classifiche, il brano racconta la complessità di una relazione intensa e tormentata.

Nel 2026 la prima volta a San Siro

Dopo il tutto esaurito nelle due serate al Forum di Assago e la tournée estiva nelle principali città italiane, il 2 ottobre Irama sarà protagonista di un concerto-evento sold out all’Arena di Verona, con ospiti speciali e tante sorprese per i fan. E l’11 giugno 2026 approderà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano.