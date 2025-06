La forza cromatica del colore rosso incontra le tendenze denim della moda estate 2025 nel look di Elodie: i jeans rossi sono il must-have da avere qui e ora, pronta a fartene una ragione (di stile)? Questa semplice idea moda arriva dalla mise che la cantante romana 35enne ha sfoggiato di recente, durante il photocall che ha preceduto la première del nuovo film di Mario Martone – Fuori – durante la scorsa edizione del Festival del Cinema di Cannes. A stupirci di questo look è la sua straordinaria semplicità. Un abbinamento tutt’altro che complesso, ma che anzi verte su due pilastri: jeans e t-shirt. In un abbinamento di colori dal contrasto energico e vibrante.

Come indossare i jeans rossi secondo Elodie

Due colori e tanto minimalismo. I jeans rossi rubano la scena nel look di Elodie e si confermano tendenza denim della moda estate 2025. La vita è alta ma neanche troppo, il taglio sartoriale è dritto: perfetto per slanciare la silhouette. Lunghi, ma solo quel pizzico che basta per lasciare in evidenza le décolletées bianche a punta (griffate Prada, una vera chicca). A completamento dell’ensemble, una T-shirt blu navy, su cui brillano due collane a catena.

Foto Ipa. Elodie al Festival del Cinema di Cannes.

Shopping: come copiare il look di Elodie

Copiare il look di una star non è mai stato così semplice. Quali must-have se non esattamente una t-shirt blu e un paio di pratici jeans rossi? Il contrasto cromatico che ti consigliamo è esattamente questo, ma sentiti libera di provare a sperimentare l’abbinamento anche con t-shirt à la marinière (a righe bianche e blu), oppure completamente bianche. Quanto alle scarpe, sì alle slingback bianche con il tacco stiletto ma anche ai sandali bassi o alle sneakers: comfort e versatilità, per trasformare questo look nel cavallo di battaglia del tuo guardaroba!

T-shirt in cotone e lino, Max&Co. (€79)

Jeggings pull on, Elena Mirò (€130)