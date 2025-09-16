Fresco di release del suo ultimo singolo Senza, in attesa di festeggiare compleanno (30 settembre) e uscita del nuovo album L’OraZero il 3 ottobre, Renato Zero fa partire ufficialmente il conto alla rovescia per la sua nuova grande avventura live.

Renato Zero torna live

Renato Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile carriera artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto L’OraZero: «Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?» – le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto.

Le tappe del tour

Ventitré date nei palasport per la nuova tournée di Renato Zero prodotta da Tattica, da gennaio ad aprile 2026. Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio), per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum – 11, 12, 14, 15 febbraio), Torino (Inalpi Arena – 7 e 8 marzo), Mantova (Palaunical – 11 e 13 marzo), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena – 18 e 20 marzo), Bologna (Unipol Arena – 24 marzo), Pesaro (Vitrifrigo Arena – 28 marzo), Eboli (Palasele – 4 aprile), Bari (Palaflorio – 8 e 9 aprile) e Messina (Palarescifina – 15 e 16 aprile).

La tracklist de L’OraZero

Attraverso i propri canali social l’artista ha svelato l’artwork e i 19 titoli che compongono la tracklist del nuovo album di inediti, disponibile per il pre-order e il pre-save dal 15 settembre: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

Aspettando l’alba Lasciati amare Più musica Voglio regalarti un avvenire Il rifugio Ti meriti di più Tempo Se t’innamorerai Su per giù L’anima canta Senza Vorrei piacerti Riprendiamoci il mondo Nel regno del sogno Ascoltati Il battito del mondo Ancora nuovi giorni Che sia amore Pace

Dove acquistare i biglietti per «L’OraZero in Tour»

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. La radio partner di «L’OraZero in Tour» è Rtl 102.5.