Jada Pinkett Smith, la rivelazione: «Io e Will Smith separati da sette anni»

U n anno fa Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock sul palcoscenico degli Oscar per difendere sua moglie. Ora Jada Pinkett Smith rivela che quella notte non stavano già più insieme. E spiega i motivi

«Io e Will facciamo vita da separati dal 2016». A fare la strabiliante rivelazione è Jada Pinkett Smith, che in una intervista con la giornalista televisiva statunitense Hoda Kotb e in una storia di copertina sul magazine People rivela quello che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Specialmente dopo che lo scorso anno il suo matrimonio con Will Smith era finito al centro dei riflettori mondiali dopo che l’attore aveva schiaffeggiato in diretta Chris Rock sul palcoscenico della notte degli Oscar. Il motivo: aveva deriso l’alopecia di sua moglie.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Will Smith e Jada Pinkett si sono sposati nel 1997. Mentre Chris Rock parlava sul palco, Will si è arrabbiato parecchio. «Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca», ha gridato l’attore prima di aggredire Rock sul palco, il tutto mentre persone da tutto il mondo guardavano la cerimonia dal vivo in diretta tv. Ora la rivelazione di Jada Pinkett Smith, che arriva una settimana prima che il suo libro di memorie venga messo in vendita.

Will Smith e Jada Pinkett: separati da sette anni

Jada Pinkett Smith e Will Smith erano, dunque, separati al momento della cerimonia degli Oscar. Lo sono da sette anni, ma sono riusciti a tenere tutto nascosto fino a oggi. «Col passare del tempo, ci sono state diverse fasi del mio matrimonio in cui Will e io abbiamo deciso che non stavamo più insieme, ma non lo abbiamo detto al pubblico», ha spiegato Jada Pinkett al settimanale People. Ha aggiunto: «In realtà stavo pensando al divorzio, alla separazione, e ci sono state molte di quelle fasi in cui ci siamo andati vicino e abbiamo vissuto le nostre vite da separati».

Jada Pinkett Smith: «Ecco perché non divorzio»

Alla domanda sul perché non abbiano semplicemente divorziato, Jada Pinkett ha risposto di avere preso in considerazione l’idea di un divorzio legale, ma che non è potuta andare fino in fondo. «Ho fatto la promessa che non ci sarà mai un motivo per divorziare, che avremmo risolto qualunque cosa», ha spiegato, «ma non sono riuscita a mantenere quella promessa». Ha aggiunto che né lei e né Will Smith hanno intenzione di divorziare legalmente: «Abbiamo svolto insieme un lavoro davvero pesante, abbiamo provato un profondo amore l’una per l’altro e scopriremo come sarà per noi più avanti», ha spiegato.

«Pensavo che lo schiaffo fosse uno scherzo»

In un estratto del suo libro, Jada Pinkett Smith scrive che alla notte degli Oscar lei e Will Smith erano presenti come una famiglia, ma non come una coppia. E che c’è stato un momento, dopo che l’attore ha detto le parole «mia moglie», in cui si è resa conto che, nonostante vivesse una vita separata da lui, lei era ancora “sua moglie”.

Ha spiegato di avere pensato che lo schiaffo fosse una scenetta, che non fosse reale. «Non sembrava che Will avesse colpito Chris», ha scritto l’attrice, «prima di tutto perché avevo visto Will sul ring con combattenti professionisti. Will è un forte battitore. Quindi, quando Chris si è mosso, sembrava che si fosse abbassato o avesse mancato il tiro». Poi ha capito che era tutto vero: «Solo quando Will ha iniziato a tornare alla sua sedia ho realizzato che non era una scenetta», ha aggiunto.

La decisione di rivelare la verità

Jada Pinkett Smith ha poi spiegato che Chris Rock ha cercato di scusarsi con lei. «Mi ha detto: “Non volevo farti del male”». Dopo l’incidente, lei e Will Smith non si sono più rivolti la parola. Quanto al fatto di avere deciso solo adesso di rivelare che vivono separati da sette anni, l’attrice ha spiegato: «C’è un momento nella tua vita in cui dici: “Perché sto ancora fingendo, lasciamelo dire”, quindi questo libro, Worthy, rappresenta quel momento».

Jada Pinkett Smith: «Non eravamo pronti a dire la verità»

L’attrice ha rivelato che lei e Will Smith hanno tenuto segreto il loro accordo di vita perché non erano pronti a rivelarlo. «Stavamo ancora cercando di capire tra noi due come collaborare, non sapevamo come fare», ha detto, precisando che nessuno dei due voleva che la gente conoscesse la dinamica esistente tra di loro. «Pensavamo che fossero affari nostri», ha aggiunto.

La reazione di Will Smith

Dal canto suo, Will Smith per ora tace. Non ha scritto nulla nemmeno sui social network. Lo schiaffo dato a Chris Rock gli è costato il bando dagli Academy Awards per i prossimi 10 anni. L’attore si è scusato con gli spettatori e con Chris Rock. Ma ancora paga le conseguenze del suo gesto. Ora che “la sua ex moglie” ha rivelato il loro segreto, chissà lui che cosa dirà.