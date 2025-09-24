«Questa è la serata che aspettavo di più» ha detto James Van Der Beek in videomessaggio proiettato a sorpresa durante la reunion del cast di «Dawson’s Creek». Gli altri attori della serie, nella quale lui aveva il ruolo di protagonista, si sono riuniti al Richard Rodgers Theatre di New York City per raccogliere fondi a favore dell’associazione F Cancer. Lui però non ha potuto partecipare per motivi di salute. Da tempo sta portando avanti la sua battaglia contro un cancro al colon ma, come ha spiegato, «due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento». In qualche modo, però, ha voluto essere lo stesso presente.

Il videomessaggio di James Van Der Beek

«Non riesco a credere di non essere lì. Non riesco a credere di non poter vedere di persona i miei compagni di cast, il mio meraviglioso cast» ha detto James Van Der Beek nel filmato. «Voglio ringraziare ogni singola persona presente in teatro questa stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno fatto qualcosa e sono stati così generosi, e soprattutto a ciascuno di voi: siete i migliori fan del mondo» ha aggiunto l’attore, sostituito corso della serata nel ruolo di Dawson dall’attore e compositore Lin-Manuel Miranda. Circa i motivi che l’hanno tenuto lontano dal Richard Rodgers Theatre ha detto: «Potete immaginare quanto sia stato devastato quando due virus intestinali hanno deciso di mettermi fuori gioco e tenermi bloccato nel peggior momento possibile. Nonostante ogni sforzo… non potrò essere lì. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima in teatro per essere venuta a sostenermi, e a combattere contro il cancro, quando ne avevo più bisogno».

La lotta contro il cancro di James Van Der Beek

Nel novembre 2024 James Van Der Beek ha ricevuto la diagnosi di un cancro al colon retto dopo una normale colonscopia. «Non avevo niente che mi spingesse a correre a fare lo screening» ha detto l’attore, che oggi è impegnato in prima persona nel promuovere la prevenzione. «Il treno del ‘avrei potuto, avrei dovuto’ è un buco nero. Ma non lasciate che i miei ‘avrei potuto’ diventino i vostri. Questo è il mio messaggio più importante» ha detto. Su Instagram aggiorna di tanto in tanto i follower sul suo stato di salute, sui miglioramenti ma anche sui momenti di sconforto. Ha parlato con sincerità anche di quando è stato costretto ad andare vivere lontano dalla famiglia e di quando non è stato in grado di lavorare per sostenere economicamente la moglie Kimberly e i loro sei figli.

La reunion del cast di Dawson’s Creek

Per James Van Der Beek sarebbe stato importante partecipare alla reunion del cast di Dawson’s Creek, soprattutto considerando lo scopo benefico. L’evento ha visto ritrovarsi per la prima volta riunito dalla fine della serie nel 2003 quasi tutti gli interpreti. In scena c’erano Michelle Williams, Katie Holmes e Joshua Jackson (che presto torneranno insieme in una trilogia di film), Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. La sua assenza si è fatta sentire, ma il videomassaggio ha colmato il vuoto.