Bianca Balti è una vera combattente e da quando, poco meno di un anno fa, ha scoperto di avere un cancro ovarico, ha deciso di impegnarsi su due fronti: quello contro la malattia, e la sensibilizzazione. Con i social come mezzo di comunicazione principale, ha scelto di aggiornare i follower sui progressi verso la guarigione, sulle cure e sulle piccole o grandi conquiste. Ma anche sui momenti difficili e la paura. L’appello alla prevenzione ha sempre fatto parte del suo messaggio e oggi la modella diventa testimonial di una campagna di sensibilizzazione e ricerca sul male che l’ha colpita.

Bianca Balti è il volto di Ovaries. Talk About Them

Bianca Balti è il volto di Ovaries. Talk About Them, un movimento globale che ha come obiettivo quello di realizzare il primo un test al mondo per rilevare precocemente la presenza del cancro ovarico a partire dal Dna. La campagna è supportata dalla vendita di magliette, il cui ricavato andrà totalmente alla ricerca.

I post social

Bianca Balti ha condiviso sui social una serie di post in collaborazione con Camilla and Marc, brand di abbigliamento femminile che fa capo a Camilla Freeman-Topper e Marc Freeman, che da anni sostiene la ricerca. «Orgogliosa di prendere parte a questa campagna» ha scritto la modella che, nelle foto postate, indossa le magliette in vendita. Appare anche in due video, nei quali racconta la storia della sua lotta contro il tumore.

La mutazione del gene BRCA1

«Nell’estate del 2021 ho fatto una mammografia. Tutto andava bene ma dopo avermi chiesto quale fosse la mia storia familiare mi hanno subito sottoposto a un test genetico. Un paio di settimane dopo mi hanno comunicato che avevo una mutazione del gene BRCA1 che mi rendeva incline al cancro al seno e a quello alle ovaie» racconta Bianca Balti nel video. Dopo la diagnosi si è sottoposta a una doppia mastectomia e avrebbe anche voluto rimuovere le tube e le ovaie. «Ma non lo avevo ancora fatto e questo cancro si è formato prima», ha spiegato. Aveva affrontato il tema già qualche mese fa, rispondendo a chi la accusava di negligenza per non essere intervenuta preventivamente: «Non ho nessuna intenzione di sentirmi in colpa», aveva detto.

La scoperta della malattia

Circa 12 mesi fa Bianca Balti ha scoperto di avere un tumore ovarico. «Era l’8 settembre 2024 il giorno in cui sono andata al pronto soccorso perché avevo questo dolore lancinante e folle» ha spiegato nel video social. «Mi hanno fatto un’ecografia all’addome e il tecnico era così preoccupato che ha lasciato la stanza. Sapeva che qualcosa non andava e a quel punto mi hanno portata in un’altra stanza dove un bel dottore che sembrava uscito da una serie tv è venuto a dirmi che avevo un cancro e che avevo un vero disastro laggiù. La mia prima reazione è stata quella di iniziato a piangere. Ero talmente agitata da non riuscissi quasi a respirare e ricordo di aver detto di essere una stupida per non essermi tolta prima le ovaie».

La lotta contro il tumore: dalla chemioterapia a Sanremo

Lo spavento è stato enorme, ma Bianca Balti è riuscita a non farsi sopraffare. «L’anno più bello della mia vita», l’ha definito, anche se quello appena trascorso non è stato per niente facile. Ha affrontato la chemioterapia. Ha rasato a zero i capelli, ha fatto i conti con la paura e anche con i giudizi degli hater. Ma ci sono state anche cose belle, come la partecipazione al Festival di Sanremo, l’amore con il fidanzato Alessandro Cutrera, la solidarietà e l’affetto di amici e fa. Ora che il tumore è in remissione, non dimentica il passato sperando che la sua esperienza possa essere d’aiuto ad altre donne.