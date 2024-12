La notizia di brani inediti di Michael Jackson ha mandato in fibrillazione i cuori degli ancora moltissimi fan del Re del Pop. È stato tale Gregg Musgrove, ex agente della California Highway Patrol, a ritrovare in un capannone della San Fernando Valley, appartenuto ad un ex discografico questo tesoretto musicale: dodici tracce inedite del cantante scomparso registrate prima della pubblicazione dell’album Dangerous.

La scoperta casuale delle cassette di Jackson

Musgrove, come riporta The Hollywood Reporter, è stato contattato da un amico per aiutarlo a svuotare un magazzino a Van Nuys, nella contea di Los Angeles, che in precedenza apparteneva al produttore musicale e cantante Bryan Loren. All’interno dell’edificio, il 56enne si è inaspettatamente imbattuto in questi preziosi nastri e cassette di Jacko: registrate su nastro, dodici canzoni risalenti tra il 1989 e il 1991, alle quali l’artista lavorò prima dell’album Dangerous, che conteneva alcuni successi come Black or White e Heal the World.

I nastri con la voce di Michael Jackson

Oltre ai brani, i nastri contengono anche registrazioni di conversazioni tra Jackson e Loren, in cui discutono delle canzoni, del loro significato e delle loro visioni artistiche. «Sto ascoltando questa roba e mi vengono i brividi perché nessuno l’ha mai sentita prima», ha dichiarato Musgrove a The Hollywood Reporter. «Sentire Michael Jackson parlare e scherzare avanti e indietro è stato davvero, davvero bello».

I brani ritrovati nel magazzino abbandonato

Tra le tracce inedite ce n’è una intitolata Don’t Believe It, che sembra fare riferimento alle voci che circolavano sulla popstar nei media. In un altro nastro, si può sentire Jackson spiegare il significato di una canzone chiamata Seven Digits, che fa riferimento al numero di identificazione che i corpi ricevono in un obitorio. La più interessante per molti è Truth of Youth, un brano che sembrerebbe un duetto con il rapper LL Cool J, con un sound che mescola rap e R&B.

La sorte dei brani inediti di Michael Jackson

Nonostante la scoperta abbia creato grande fermento tra i fan, la pubblicazione delle tracce sembra essere altamente improbabile. La Jackson Estate, che conserva il diritto d’autore sulle registrazioni e le composizioni, ha infatti rifiutato di acquistare i nastri, impedendo così che possano essere rilasciati al pubblico. Questo significa che, per il momento, i brani inediti rimarranno un sogno per i fan del Re del Pop. Estate ha inoltre chiarito a The Hollywood Reporter che queste tracce non sono “nuove” in quanto le registrazioni master sono attualmente ospitate nei caveau della società. In assenza di una pubblicazione ufficiale, i nastri potrebbero essere messi all’asta.

