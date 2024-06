Per tutti noi Sigourney Weaver resta il tenente Elen Ripley, l’eroina forte dipinta da Ridley Scott nel 1979 nell’epico film Alien, che la lanciò in tutto il mondo.

Sigourney Weaver: interprete straordinaria

Da allora l’attrice, che ora ha 74 anni, ha compiuto una carriera straordinaria: va a lei il Leone d’oro alla carriera dell’81/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si tiene dal 28 agosto al 7 settembre). Lo ha annunciato la Biennale di Venezia.

Queste le motivazioni: «Nel ruolo di autentica collaboratrice piuttosto che di semplice strumento plasmabile dalle mani di un regista, ha contribuito al successo dei film di James Cameron, Paul Schrader, Peter Weir, Michael Apted, Roman Polanski, Ivan Reitman, Mike Nichols, Ang Lee e molti altri, riuscendo ogni volta a imprimere alla propria carismatica presenza il segno indelebile di una figura complessa, talvolta contraddittoria, sempre autentica. Dotata di un grande temperamento, capace di muoversi con delicatezza ma senza fragilità, ha imposto un’immagine di donna sicura e determinata, dinamica e tenace, non senza lasciar trapelare, con sfumature sempre diverse, una sensibilità femminile di intenso magnetismo. Il Leone d’Oro alla carriera è il doveroso riconoscimento a una star che ha saputo costruire ponti fra il cinema d’autore più sofisticato e i film che dialogano con il pubblico in forma schietta e originale, senza mai rinunciare a essere se stessa”.

La carriera di Sigourney Weaver

La sua carriera, decollata con il ruolo in Alien, la prima donna protagonista in un film di fantascienza, spazia da Woody Allen (un piccolo ruolo in Io e Annie) a Ridley Scott (Alien) per arrivare a James Cameron (Avatar), ma anche la saga di Ghostbusters e una serie dolorosa e potente come Ascolta i fiori dimenticati, ambientata in una Farm dei territori del nord Australia, il ritratto di una comunità di donne a metà tra una casa per vittime di violenza e una setta devota ai fiori.

Sigourney Weaver ha raccolto ben sette candidature al Golden Globe, vincendolo nel 1989 nella sezione migliore attrice in un film drammatico e migliore attrice non protagonista per Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera, diventando la prima attrice in assoluto ad aggiudicarsi due Golden Globe nello stesso anno.

Alien, il suo primo grande successo

Ma è soprattutto per il suo ruolo in Alien che la ricordiamo tutti: un’eroina al femminile, l’unica a sopravvivere alla lotta con la creatura aliena in un film nato come una storia di serie B, che incassò dieci volte quanto era costato. La sceneggiatura – semplicissima – fu la base del suo successo: un thriller del tutti contro uno, il mostro, che alla fine elimina l’intero gruppo, tranne uno, che sopravvive. Appunto lei, la tenente, l’eroina spaziale, la prima, imitata da Jodie Foster in Contact e Sandra Bullock in Gravity.

Alien e il suo regista, Ridley Scott, hanno dato via a una saga longeva (ben otto film, tra cui tre sequel, due prequel e due spin-off) e incredibilmente originale: per la prima volta l’orrore viene dallo spazio. Un orrore che non smette di inchiodarci tant’è che il prossimo 14 agosto esce ancora un film, Alien: Romulus.

Il film è diretto da Fede Àlvarez (La casa, 2013; Man in the Dark, 2016), e la storia che racconta si svolge a cavallo tra gli eventi di Alien , del 1979 di Ridley Scott, e Aliens, il sequel di James Cameron del 1986. Al posto di Sigourney Weaver, l’attrice Cailee Spaeny (vista in “Priscilla” di Sofia Coppola).