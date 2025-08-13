Pamela Anderson ha appena lanciato un nuovo progetto in collaborazione con il marchio californiano Flamingo Estate: una linea esclusiva di cetrioli sottaceto artigianali dal nome evocativo, Pamela’s Pickles. Il 100% dei proventi sarà devoluto al California Wildlife Center, organizzazione impegnata da quasi trent’anni nella salvaguardia della fauna selvatica californiana.

Pamela Anderson fra sostenibilità e cucina veg

L’ex bagnina di Baywatch, da anni paladina della tendenza no make-up, ha affiancato alla carriera di attrice una forte vocazione animalista e ambientalista. Negli anni si è distinta per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali e nella promozione di uno stile di vita più etico e sostenibile. La Anderson, tornata di recente sul grande schermo con Una pallottola spuntata accanto a Liam Neeson (con cui pare sia nato qualcosa) è anche protagonista della serie di Prime Video Pamela’s Cooking With Love nella quale si cimenta in ricette vegane.

Il ritorno ai sapori di famiglia

I Pamela’s Pickles affondano le radici nella tradizione familiare di Pamela. La ricetta originale apparteneva alla prozia Vie, una figura molto amata dall’attrice, ricordata per i suoi cetriolini pluripremiati e il suo spirito vivace. Durante una colazione all’inizio dell’anno presso il Flamingo Estate, Pamela ha condiviso con i fondatori del marchio i suoi ricordi d’infanzia sull’isola di Vancouver, quando i sottaceti erano un rito di famiglia. Così è nata l’idea di riproporre quella ricetta, con un tocco in più.

Una ricetta speciale con un tocco floreale

I Pamela’s Pickles si distinguono per una combinazione unica di ingredienti: cetrioli freschi, aceto di mele biologico, aneto, aglio, peperoncini Fresno, petali di rosa essiccati, peperoncino Guajillo, pepe rosa, semi di senape e sale marino affumicato.

Il risultato? Sottaceti croccanti, piccanti, aromatici, con un’insolita nota floreale che li rende davvero unici. Il tutto è confezionato in un elegante barattolo da 38 dollari, in edizione limitata.

Cetrioli: un superfood sottovalutato

I cetrioli sono ricchi di proprietà benefiche. Composti principalmente da acqua, aiutano a mantenere l’idratazione e a favorire la digestione. Sono una fonte naturale di vitamine C e K, oltre che di minerali come potassio e magnesio. Sotto aceto, mantengono molte delle loro qualità nutrizionali.

Un sostegno alla fauna californiana

Ogni barattolo acquistato rappresenta un aiuto diretto al California Wildlife Center (CWC), organizzazione no-profit dedicata alla cura e riabilitazione degli animali selvatici in difficoltà, come cerbiatti, cuccioli di coyote, corvi imperiali e molte altre specie autoctone.

Dove acquistare i Pamela’s Pickles

I sottaceti di Pamela Anderson sono disponibili a partire dall’11 agosto esclusivamente tramite il sito ufficiale del marchio Flamingo Estate, con sede a Los Angeles. Situato tra le colline di Eagle Rock e Highland Park, Flamingo Estate propone prodotti sostenibili ispirati alla natura e al benessere.