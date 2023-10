Pamela Anderson paladina della tendenza no make-up

L a bagnina più sexy degli anni Novanta è diventata a 56 anni la regina delle star senza trucco. Ma dietro a questa svolta c'è una motivazione speciale…

Da bomba sexy anni Novanta a paladina della tendenza no-make up. È la sorprendente svolta di Pamela Anderson che a 56 anni ha scelto di apparire in pubblico senza un filo di trucco. Una decisione controcorrente in un mondo in cui spesso l’immagine è tutto, che non è certo passata inosservata e ha ricevuto il plauso di altre celebrities.

Alla Settimana della moda di Parigi

La presenza di Pamela Anderson con il nuovo stile no make-up ha attirato l’attenzione di tutti i fotografi durante la Settimana della moda di Parigi. L’ex bagnina di Baywatch ha assistito a numerose sfilate, da Isabelle Marant a Vivienne Westwood. Giacca doppiopetto oversize coordinata con un vistoso cappello, le sue foto in primo piano senza trucco hanno fatto il giro del mondo. “C’è bellezza nell’accettazione di se stessi, imperfezione e nell’amore“, ha scritto l’attrice su Instagram.

Il trend no make-up

Immagini in un contesto patinato che hanno fatto particolarmente “rumore” ma che riflettono una tendenza tra le star. Da Carla Bruni a Sharon Stone, da Sarah Jessica Parker a Michelle Pfeiffer, sono in molte ad aver avuto il coraggio di mostrare la loro bellezza al naturale.

L’entusiasmo di Jamie Lee Curtis

Tra loro, anche Jamie Lee Curtis. L’attrice ha sempre prediletto un look acqua e sapone e proprio per questo ha accolto con entusiasmo la “nuova” Pamela Anderson. “La Rivoluzione della Bellezza Naturale è ufficialmente iniziata! Pamela Anderson nel bel mezzo della settimana della moda con così tante pressioni e posture, e così via, si è presentata e ha reclamato il suo posto al tavolo senza niente sul viso. Sono così colpita e sconcertata da questo atto di coraggio e ribellione”, ha commentato in un post su Instagram.

La motivazione speciale di Pamela Anderson

In realtà dietro alla scelta di Pamela Anderson, c’è una motivazione ancora più profonda. In questo modo, vuole rendere omaggio ad Alexis Vogel, la sua truccatrice di lunga data morta di cancro al seno nel 2019. “Era la migliore e da allora ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi”, ha spiegato in un’intervista a Elle. “Ho notato che c’erano tutte queste persone che si truccavano alla grande. Ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti. Penso che tutti iniziamo a sembrare un po’ strani quando invecchiamo – ha aggiunto – e io rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. Mi dico: ‘Wow, questo è davvero… cosa mi sta succedendo?’ È un viaggio”.