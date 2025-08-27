Il Principe George ha compiuto 12 anni a luglio e, dopo essersi goduto l’estate con la famiglia, tra poco tornerà a scuola. Per volere dei suoi genitori, la sua vita somiglia il più possibile a quella di un teenager qualunque, con la differenza che un giorno lui sarà Re. «È il futuro monarca dodicenne più normale che abbiamo mai avuto» ha detto il biografo reale Robert Lacey alla rivista People. Il merito è di Kate Middleton e del principe William, che hanno saputo dosare la necessaria esposizione pubblica al rispetto della privacy. «William prende il suo ruolo di padre del futuro Re con la stessa serietà con cui prende il suo ruolo di futuro Re. Questo è fondamentale», ha spiegato la stessa fonte.

Pronto a diventare Re

Quando lo scorso 5 maggio si è unito ai suoi genitori e al nonno re Carlo per un tè in onore dei veterani della Seconda Guerra Mondiale, il principe George ha dato prova di avere la stoffa del leader. Composto, serio, elegante, ha posto domande ponderate con grande sicurezza. I genitori lo stanno preparando al ruolo che un giorno dovrà rivestire e lui ormai ha iniziato a conoscerlo e capirlo. «Immagino che quando William parla con George di cose del genere, usi parole come destino piuttosto che dovere. Dovere dà l’idea di essere intrappolati; destino ha il senso di una scelta» ha detto Lacey.

La partecipazione agli appuntamenti ufficiali

Nonostante abbia solo 12 anni, il principe George ha partecipato già a numerosi impegni pubblici. Ogni anno, dal 2015 in poi, ha presenziato al Trooping The Colour durante la parata e poi salutando la folla dal balcone. È stato presente anche ai festeggiamenti per il Giubileo della Regina e all’incoronazione di re Carlo. Per Kate Middleton e il principe William è fondamentale farlo partecipare a questi eventi, per abituarlo a quello che sarà la sua vita in futuro, quando sarà lui a salire al trono.

Infanzia il più normale possibile

Davanti ai riflettori il principe George sa stare composto e serio, a differenza della sorella Charlotte e del fratello Louis che si lasciano andare a smorfie e boccacce, ma nel privato è un 12enne come tutti. Gioca con gli amici ed esulta alle partite di calcio con il padre: «Fa le cose giuste al momento giusto, come farebbe qualsiasi dodicenne, e questo è tutto ciò che conta» ha detto Russell Myers a People. Proprio per garantire il massimo della normalità ai loro figli, il principe William e Kate Middleton hanno deciso di stabilirsi a Windsor. Al Forest Lodge, intendono mantenere una routine semplice: accompagnare e riprendere i bambini a scuola, partecipare alle partite sportive e ai momenti quotidiani in famiglia, senza personale residente. Carole e Michael Middleton, genitori della principessa di Galles, abitano a poca distanza e svolgono un ruolo fondamentale. «La famiglia di Kate ha dettato il ritmo e William è stato molto felice di prendere il comando da loro. Molte decisioni che hanno preso riecheggiano quelle dei Middleton» ha spiegato Lacey.

Una nuova linea nella monarchia

Il principe William è deciso a dare una svolta alla monarchia britannica, a svecchiarla e renderla più vicina alla gente comune. Mira a un protocollo più snello e meno formale, un processo già iniziato da re Carlo. I tempi sono cambiati e cambieranno ancora e William e pronto a prendere le redini della monarchia: il sovrano lotta con un cancro, quindi è inevitabile pensare al futuro. Se dovesse salire al trono prima che il principe George finisca la scuola, potrebbe preferire attendere qualche anno prima di traferirgli il titolo di Principe di Galles. «Vorrebbero che si concentrasse sulla libertà prima di attribuirgli qualsiasi titolo reale» ha detto la fonte a People.

La scelta della scuola

Anche la scelta della scuola frequentata dal principe George e dai suoi fratelli è in linea con la visione più moderna che il principe William ha della monarchia. A differenza di quanto avvenuto per le generazioni precedenti, tutti e tre frequentano la Lambrook School, una scuola diurna mista. «William desidera fare le cose in modo più moderno, mandando tutti e tre i figli nella stessa scuola. È una nuova direzione, rivoluzionaria per la famiglia reale», afferma l’autrice reale Sally Bedell Smith a People. Ma George a settembre frequenterà l’ultimo anno, e poi? Probabilmente, stando agli esperti reali, proseguirà gli studi all’Eton College, il collegio maschile che ha frequentato William e che in più è vicino al Forest Lodge.