Finalmente una bella notizia: il tumore che ha colpito Kate Middleton è in remissione. Ad annunciarlo è stata la stessa principessa in occasione della sua visita al Royal Marsden Hospital di Londra, il centro dove è stata curata.

Il messaggio di Kate Middleton

La moglie del principe William ha pubblicato sui social network una foto dell’evento accompagnata dalle parole che tutti aspettavano: «È un sollievo essere in remissione», ha scritto. Poi ha aggiunto: «Mi sto concentrando sul recupero. Come chiunque abbia sperimentato una diagnosi di cancro sa, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità».

Le speranze per il futuro

Un anno dopo il terribile annuncio della sua malattia e l’intervento chirurgico al quale è stata sottoposta, Kate Middleton vede finalmente la luce in fondo al tunnel. «Conto su anno pieno di soddisfazioni. C’è molto da aspettarsi», ha scritto su Instagram.

La principessa ha rpoi ingraziato il personale del centro oncologico di Chelsea, dove lavorano anche diversi specialisti italiani. «Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato tranquillamente al fianco di William e al mio mentre attraversavamo tutto questo. Non avremmo potuto chiedere di più», ha scritto, «La cura e i consigli che abbiamo ricevuto sono stati eccezionali».

Kate Middleton: «Salvare molte più vite»

Con il suo messaggio sui social, Kate Middleton ha indirettamente confermato le indiscrezioni secondo le quali si era curata al Marsden. L’ospedale l’ha adesso nominata “madrina”. «La mia speranza è che, sostenendo la ricerca e l’eccellenza clinica, oltre a promuovere il benessere dei pazienti e delle loro famiglie, potremo salvare molte più vite», ha scritto la principessa.

Il messaggio di William

Kate Middleton, che ha 43 anni, aveva reso noto di avere concluso i cicli di chemioterapia lo scorso: settembre, precisando di avere trascorso sei mesi «incredibilmente duri». Solo pochi giorni fa suo marito William l’aveva elogiata indicandola come «la moglie e la madre più incredibile». L’erede al trono britannico aveva scritto sui social: «La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis e io siamo così orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti vogliamo bene».

I consigli di Kate Middleton

Durante la sua vitisa all’ospedale dove è stata curata, Kate si è fermata a chiacchierare con i pazienti per confortarli. Ha detto loro: «Tutti mi hanno consigliato di mantenere una mentalità positiva, perché fa la differenza».

Quindi ha ribadito quanto sia importante prendersi cura di se stessi durante e dopo il trattamento di chemioterapia: «Mi sentivo davvero come se dovessi prendere il sole. Hai bisogno di un sacco di acqua e un sacco di luce solare. A volte, dopo, ti senti relativamente bene. Ma poi hai un altro ciclo. Dall’esterno pensiamo tutti: “Hai finito il tuo trattamento e torni alle cose quotidiane”. Ma è difficile tornare alla normalità».