Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno per diventare di nuovo genitori. La coppia ha, infatti, annunciato sui social di essere in attesa di un bambino con una serie di simpatiche fotografie.

L’annuncio sui social

Il post con cui la coppia ha svelato ai fan l’arrivo di un bebè è tutto da ridere. Valentino Rossi è vestito da dottore, a ricordare il soprannome che aveva quando ancora correva in moto, e tiene in braccio la primogenita Giulietta. Con uno stetoscopio ascolta la pancia della compagna e scrive: «È sicuramente una femmina, Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”. Dunque, la coppia ha svelato anche il sesso: è un’altra femmina.

Gli auguri vip a Valentino Rossi e Francesca Sofia

In poche ore il post ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e oltre 400mila ‘mi piace’. Moltissimi anche gli auguri da parte di personaggi famosi, che si sono affrettati a scrivere un messaggio per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.«Auguriii», ha scritto la cantante Elisa, seguita da Mariano Di Vaio e dalla moglie Eleonora. Parole d’affetto sono arrivate anche dall’influencer, anche lei incinta del terzo figlio, Ludovica Valli: «Tesoroooooooooo, sono così felice per voiiiiiiiiii!!!! Un abbraccio gigante». Cuori e congratulazioni anche da parte di Alessandro Cattelan, Valentina Ferragni e Bianca Atzei, tutti uniti nel festeggiare i quasi genitori bis.

La nascita di Giulietta

La primogenita Giulietta avrà quindi una sorellina. Era il 4 marzo 2022 quando Valentino e Francesca hanno accolto in famiglia la loro prima figlia. «Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi», aveva scritto la modella sui social poche ore dopo il parto. Da quel momento la vita di Valentino è decisamente cambiata, ma appena ha avuto l’occasione ha tentato di trasmettere la sua passione per le moto alla piccola.

Giulietta in mini-bike a 16 mesi

Ad appena 16 mesi Valentino, sicuramente in accordo con la compagna, ha provato a far guidare una mini-bike a Giulietta, che sembra aver gradito. «Non penso che farà la ballerina», aveva scritto il Dottore a corredo di un video. Nel filmato, pubblicato su Instagram, si sentiva Valentino dare i primissimi consigli alla figlia, che guida con molta sicurezza.

Matrimonio in vista per Valentino?

Valentino Rossi ha conosciuto la sua fidanzata Francesca Sofia Novello nel 2016, durante una gara a Monza, nella quale la modella faceva l’ombrellina. Il motociclista, all’epoca, usciva da una relazione durata diversi anni con la fidanzata storica Linda Morselli. Ma quando ha conosciuto la modella ha deciso di lasciare andare il passato. La coppia sta, quindi, insieme da moltissimi anni, tanto che in molti invocano il matrimonio. Al momento la priorità è sicuramente la nascita della seconda bambina, per le nozze bisognerà attendere ancora.