Con più di 280 milioni di followers (solo su Instagram) e un’influenza ormai inquantificabile non solo nel mondo della musica, Taylor Swift è ad oggi una delle donne più importanti del mondo. Negli Stati Uniti, dove a breve si terranno le elezioni presidenziali, il suo endorsement (il supporto pubblico) a un candidato invece che a un altro è di massima importanza per la campagna mediatica. È per questo che entrambi i candidati hanno cercato di avere lei (e le Swifties) dalla loro parte.

Taylor Swift: l’endorsement a Kamala Harris

Taylor ha deciso di rompere il suo lungo silenzio proprio nella notte tra il 10 e l’11 settembre, prima ancora che il primo dei dibattiti Harris vs Trump giungesse a conclusione. Molti fan avevano già riconosciuto le note della sua hit The Man in sottofondo durante l’arrivo della candidata Harris, ma la cantante non ha voluto lasciare dubbi.

«Come molti di voi, anche io questa sera ho guardato il dibattito in televisione. Sono felice di votare e mi informo sui candidati prima di ogni elezione, come spero facciate tutti», ha scritto sui suoi canali Instagram. «Recentemente sono state diffuse immagini false che mi ritraevano supportare Trump: questo mi ha spaventata molto e mi ha convinta che devo essere assolutamente trasparente. Il mio voto alle elezioni presidenziali del 2024 andrà a Kamala Harris».

Taylor e Kamala: le motivazioni della scelta

Consapevole del suo ruolo, anche politico, Taylor non si è limitata a fare una comunicazione pubblica. Nel post, spiega ai fan le sue ragioni. «Il mio voto andrà a Kamala Harris perché si impegna per i diritti e le cause in cui credo anche io. Credo che serva una vera e propria guerriera per combattere queste battaglie e lei lo è. È una donna dal polso di ferro e una leader geniale», ha scritto la cantante nel post.

Sono fermamente convinta che questo paese possa migliorare solo se a guidarci è una persona calma, e non il puro caos

Il supporto di Taylor al partito dei Democratici

Non è la prima volta che la cantante mostra il suo supporto nei confronti del partito dei Democratici (una sorta di centro-sinistra statunitense). Nel corso degli anni, ha partecipato attivamente alle loro campagne con lettere aperte, annunci pubblici e persino petizioni.

Il suo supporto nei confronti di Kamala, ha spiegato, non è per simpatia personale, ma perché crede nei suoi stessi valori. Taylor ha infatti dedicato una particolare menzione anche a Tim Walz, designato da Kamala come vicepresidente in caso di vittoria. «Mi ha scaldato il cuore ed emozionato la scelta di Tim Walz come suo compagno al governo: ha sempre lottato per i diritti della comunità LGBTQ+, la fecondazione assistita e i diritti delle donne nei confronti dei loro corpi».

Le fake news dei Repubblicani e il timore dei fan

Il supporto pubblico di Taylor Swift a Kamala Harris è stato celebrato dagli Swifties che da tempo temevano un dietrofront della cantante: durante le ultime uscite pubbliche, infatti, la cantante era accompagnata da personaggi pubblici che hanno più volte mostrato il loro supporto a Donald Trump.

Persino le immagini generate con l’AI e diffuse sui canali social di Trump, evidentemente false, hanno diffuso il panico. Il silenzio di Taylor a riguardo lasciava spazio a mille dubbi: magari qualche verità, discussa in privato, c’era?

Per questo il suo public endorsement era necessario ed è stato un vero e proprio sollievo per i fan e per i Democratici, che hanno avuto la conferma di avere un altro importante personaggio pubblico dalla loro parte.

Un endorsment “Taylor’s version”

Per non lasciare alcun dubbio, Taylor ha voluto mettere il suo tocco anche in un comunicato ben diverso dai soliti annunci che appaiono sul suo profilo. Sempre attenta a non tradire nessuno e assicurarsi il supporto di tutti, ha concluso scrivendo che ognuno è libero di scegliere chi supportare, ma che l’importante è informarsi sempre.

Lei non si è persa niente di queste elezioni e lo ha dimostrato in pieno Taylor style, concludendo con una simpatica frecciatina agli oppositori di Kamala. Nella firma a conclusione del post, Taylor ha scritto: «Con amore e speranza, Taylor Swift (Gattara Senza Figli)». Il riferimento è a un’infelice affermazione del Repubblicano JD Vance (vice di Trump in caso di vittoria), secondo cui a votare Kamala sono solo le «gattare» senza figli.

Se c’è una cosa in cui Taylor è proprio imbattibile, è ricordarsi tutto, ma proprio tutto – e poi a modo suo colpire. Il suo supporto probabilmente cambierà il corso delle elezioni e il suo invito a registrarsi alla piattaforma per votare porterà milioni di fan indecisi a fare il proprio dovere, se non per volontà, almeno per non deluderla. Sarà anche una gattara senza figli, ma fa tremare anche l’uomo più potente del mondo. Non a caso, Elon Musk ha subito twittato a riguardo.