L o scorso 10 novembre l'Hotel Palazzo Parigi di Milano ha fatto da sfondo alla cena di raccolta fondi organizzata dall'associazione To.Get.There, impegnata nell'assistenza umanitaria in Uganda e Sud Sudan. Per l'occasione, una mostra fotografica, una collezione limitata di Saint Barth e tanti ospiti speciali

Gratitudine, moda ed emozione erano tutte concentrate al numero 1 di Corso Porta Nuova a Milano, lo scorso venerdì 10 novembre. Tantissimi ospiti, tra cui molti nomi noti del mondo della moda e dello spettacolo, non hanno mancato all’appuntamento organizzato dall’associazione To.Get.There di Massimo Leonardelli e Piero Piazzi. L’obiettivo? Raccogliere fondi a sostegno di iniziative di sviluppo sostenibile e assistenza sanitaria in Uganda e Sud Sudan. Nella consapevolezza che tutti, ciascuno con la propria arte, possono fare la differenza nelle vite degli altri.

La cena di gala di To.Get.There: solidarietà e impegno umanitario

Together significa “insieme”, in inglese. Una parola che in pancia ne ha altre tre, to – get – there, “per arrivare lì”. L’associazione fondata da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi vuole arrivare in quella parte d’Africa in cui le condizioni di vita sono difficili, più spesso drammatiche.

A questo serviranno i fondi raccolti durante l’evento organizzato da To.Get.There. Fra i tanti progetti che ne beneficeranno ci sono l’Health Center, il progetto dedicato a Papa Francesco che fornisce cure mediche e supporto alle comunità più vulnerabili, e la casa famiglia Racisci, che offre rifugio, supporto e opportunità di riabilitazione ai giovani che lottano con la dipendenza da droghe e le sfide della vita in strada.

La collezione limited edition MC2 Saint Barth x Coccolebimbi

Sulle loro sedie, nella sala dell’Hotel Palazzo Parigi, gli ospiti del galà hanno trovato una shopper firmata Saint Barth e CoccoleBimbi. Nel corso della serata, infatti, è stata presentata la capsule limited edition che fonde le due icone: l’inconfondibile nuvola di CoccoleBimbi e la famosa paperella simbolo di MC2 Saint Barth. A renderla speciale, però, è soprattutto lo scopo benefico: il ricavato della vendita della collezione sarà devoluto in beneficienza a To.Get.There. La collezione, che è disponibile per il pubblico in pre order su coccolebimbi.com e it.mc2saintbarth.com, comprende capi personalizzati e Mini Me, per adulti e bambini.

La mostra fotografica I mille volti dell’Uganda di Keila Guilarte

Quello della collezione moda non è il solo ricavato devoluto all’associazione. I progetti di To.Get.There saranno infatti sostenuti anche dalla vendita delle fotografie esposte per l’occasione nel foyer dell’Hotel. Fanno parte della mostra fotografica I Mille volti dell’Uganda, curata da Keila Guilarte, che documenta i viaggi intrapresi a Gulu (Uganda) dalla fotografa con Massimo Leonardelli e Piero Piazzi. Storie di sofferenza, ma anche di sorrisi e speranza: le fotografie di Keila sono uno sguardo intimo sulla vita nella missione, tra la forza e la bellezza della comunità.

All’evento, ospiti speciali

Nel corso della serata sono stati assegnati gli Award di To.Get.There, un segno di gratitudine per l’impegno di chi ogni giorno fa la differenza attraverso il suo lavoro. Gli Award sono stati consegnati a Mungi Ngomane, la nipote dell’arcivescovo e attivista sudafricano Nobel per la pace nel 1984 Desmond Tutu, impegnata attivamente sul fronte dei diritti civili; Waris Dirie, scrittrice ed ex modella somala che con la sua Desert Flower Foundation è attivamente impegnata nella lotta contro l’infibulazione a cui sono sottoposte le donne africane e all’attore Lino Guanciale per il suo supporto all’UNHCR a sostegno dei rifugiati e degli sfollati in Ucraina.

La chiamata di To.Get.There ha raccolto numerose altre risposte di generosità, molte delle quali provenienti da grandi nomi della moda, del cinema e della tv italiana. Ecco alcuni dei loro look!

