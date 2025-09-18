Ormai manca davvero poco, e Venus Williams e Andrea Preti sono pronti alle nozze. Della loro storia si è vociferato per mesi, finché la tennista ne ha dato conferma in maniera quasi casuale. I due si sono conosciuti a Milano durante una sfilata ed è scoccata la scintilla. Ora sono pronti al sì, e hanno scelto Ischia e la vista sul Golfo di Napoli come location per il matrimonio che sarà celebrato venerdì 19 settembre.

La storia tra Andrea Preti e Venus Williams

Il primo avvistamento di Andrea Preti e Venus Williams era avvenuto l’anno scorso in Costiera Amalfitana. Il gossip si era acceso, ma lei era tornata negli Usa e della coppia si erano perse le tracce. Qualche tempo dopo, nel corso della sua partecipazione a La Talpa, l’attore aveva confermato, ma senza troppo entrare nel dettaglio, di avere una relazione: «C’è una persona. Non mi va di finire in certe dinamiche». L’attore e la tennista più volte sono stati sorpresi dai paparazzi mano nella mano, ma hanno sempre mantenuto il riserbo, finché la tennista durante un’intervista risposto in maniera molto naturale a una domanda diretta sul suo fidanzato. Pare che a fare da Cupido sia stata Serena Williams che, notando l’interesse della sorella per l’italiano, abbia fatto in modo di metterli in contatto.

La location del sì

Per le loro nozze, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto una location esclusiva. Lo scambio delle promesse avverrà a Ischia, sul faro di Punta Imperatore. Situato su un promontorio a strapiombo sul mare, è accessibile solo a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo con 155 scalini. Da lì si gode di una vista strabiliante sull’intero Golfo di Napoli, che renderà ancora più magico il momento.

Dove sarà il ricevimento

Dopo la cerimonia, Venus Williams e Andrea Preti con tutti gli invitati si sposteranno al ristorante Lisola per i festeggiamenti. Il locale, aperto lo scorso anno dallo chef stellato Nino Di Costanzo insieme al celebre pizzaiolo Ivano Veccia, sarà totalmente riservato all’evento e protetto dai curiosi. I piatti proposti dalla cucina hanno un’impronta mediterranea e tradizionale, che segue la stagionalità delle materie prime provenienti principalmente dal Sud Italia. Lo stesso filo conduttore potrebbe essere seguito dal banchetto di nozze.

La cena prima delle nozze

La sera prima delle nozze, gli sposi hanno organizzato per i loro ospiti una cena intima e raffinata in una location raggiungibile solo via barca, dove gustare i piatti della tradizione partenopea.

La lista degli invitati

La lista degli invitati alle nozze di Venus Williams e Andrea Preti è top secret. Di certo non mancherà Serena Williams, sorella della sposa con la quale ha un legame profondo e intenso. Saranno sicuramente presenti anche molti nomi importanti del mondo dello sport e dello spettacolo.