Panorami super

Ischia è un saliscendi di curve e colline, che hanno il loro tripudio verticale nel Monte Epomeo (789 metri), scorci sul mare e paesi color pastello dove la giornata scorre a ritmi lenti. A Serrara Fontana si fa tappa per il colpo d’occhio sul mare e sull’isola di Capri in lontananza. Ai suoi piedi, Sant’Angelo è un borgo di pescatori collegato alla terraferma da un sottile istmo di sabbia, con una piazzetta deliziosa abbracciata da case bianche. Imperdibili anche il Belvedere della Madonna di Candiano a Barano, e quello di San Nicola, che si raggiunge a piedi con una passeggiata di mezz’ora da Serrara Fontana. Una cartolina!

Gli eden che non ti aspetti per un weekend a Ischia in autunno

La chiamano l’isola verde per la sua vegetazione lussureggiante, ma se cerchi qualcosa di speciale segna questi indirizzi: Giardini Ravino, un eden botanico tropical-mediterraneo che raccoglie una delle più vaste raccolte di piante succulente d’Europa (ravino.it) e i Giardini La Mortella, un’odissea di verde nel parco voluto 70 anni fa dal compositore britannico William Walton con la moglie Susan (lamortella.org).

Nella villa di Angelo Rizzoli

Negli anni Cinquanta l’editore Angelo Rizzoli s’innamorò di Ischia: acquistò Villa Arbusto alle porte del borgo di Lacco Ameno, richiamando sull’isola letterati, teste coronate, artisti, scrittori, registi di fama mondiale. Quell’architettura bianca oggi si può visitare: accoglie due musei, uno dedicato all’editore, pieno di foto e memorabilia, l’altro archeologico, dove è custodita la preziosa Coppa di Nestore, il reperto archeologico dell’VIII secolo a.C. considerato fra i più antichi esempi di scrittura alfabetica mai ritrovati (www.pithecusae.it).

Il Castello Aragonese

A Ischia Ponte la passeggiata dal Porto è un must: in fondo c’è il Castello Aragonese, l’antico maschio angioino trasformato, nel XV secolo, in una fortezza abbracciata da mura al termine di una passerella di pietra circondata dal mare. Dentro ci sono torri, un convento, la Cattedrale dell’Assunta con una cripta affrescata (castelloaragone seischia.com).

Il parco tra terme e arte

«Cerchiamo l’armonia attraverso l’acqua, arte, il paesaggio botanico» racconta arco Castagna, direttore dei giardini termali Negombo, il parco termale iscritto nell’elenco dei Grandi Giardini Italiani. Tra cascatelle, piscine e grotte dove acqua termale terapeutica sgorga da una profondità di 9 metri, le installazioni site-specific di artisti come Arnaldo Pomodoro si fondono con il verde del paesaggio e gli scorci blu della Baia San Montano (negombo.it).

Weekend a Ischia in autunno: una giornata in piscina

Terme e natura vanno in scena anche ai giardini Poseidon, 6 ettari di terrazzamenti e 20 piscine affacciate sulla Baia di Citara, da vivere soprattutto in ottobre quando c’è meno folla (www.giardiniposeidonterme.com).

Weekend a Ischia in autunno: a cena nell’orto

Il Botania Relais & Spa è un hotel da ga nel verde (botaniarelais.com). Si orme nelle camere con giardino privato o terrazze vista mare e cena nei ristoranti capitanati l’executive chef Tommaso Luongo, ischitano doc cresciuto alla scuola grandi stellati, da Pasquale amaro a Ferran Adrià. Nei piatti, o materia prima locale e i prodotti tre orti (tanti quanti i ristoranti): l’apoteosi è al Mirto, vegano e vegetariano, premiato con la stella verde Michelin, l’unica dell’isola (ilmirtoristorantevegetariano.it).

Esperienze gourmet

Indaco come il colore del cielo al tramonto: il ristorante del Resort Regina Isabella, affacciato sul mare, è il regno dello chef Pasquale Palamaro, una stella Michelin, appassionato interprete della cucina di mare e dei prodotti ischitani. Erbe, fiori, orto si fondono magistralmente nei suoi piatti (reginaisabella.com).

Degustazioni speciali

Flash sales di abiti, degustazioni di grandi etichette, masterclass di cantine di nicchia come Pieropan, Cotarella e Diebolt-Vallois, cene napoletane, after dinner con delizie al cioccolato e rum: dall’1 al 3 novembre l’albergo Regina Isabella ospita la 21a edizione di Ischia Vintage con un elenco fitto di appuntamenti (reginaisabella.it)

Tour esperienziali per un weekend a Ischia in autunno

L’autunno è perfetto per i trekking (in solitaria o guidati) sui sentieri fra i vigneti: off-limits in estate per via del caldo, ora regalano pace, silenzio e visite a cantine blasonate come D’Ambra, la più antica dell’isola, con le viti abbarbicate sulle terrazze di tufo (dambravini. com). Il giro dell’isola in barca si prenota con Giosymar (ischiacharter.it), mentre di notte si può partecipare ai trekking guidati per guardare le stelle e vivere la magia della bioluminescenza tuffandosi in mare in compagnia di un biologo marino e di un sub esperto (Foraday, foraday.it).

Shopping

A Forio si fa il pieno di profumi: quelli delle piante e dei fiori che adornano le piazze e quelli nelle eleganti boccettine di vetro di due storiche profumerie a poca distanza l’una dall’altra. La profumeria artistica (con brand di nicchia) Mai senza profumo (maisenzaprofumo.it) e quella dove Alessandro Serpico, ischitano con un trascorso di ballerino classico, crea essenze biologiche per il corpo e l’ambiente grazie alle acque termali (alessandroserpico.com).

Alla schiava, infradito, con bijoux gioiello, i sandali ischitani si trovano nell’atelier artigianale di Mariarosaria Ferrara (mariarosa riaferrara.com).

Come arrivare

50 minuti di aliscafo veloce (un po’ di più con i traghe in partenza dal Molo Beverello di Napoli e da Pozzu Fra le compagnie: Caremar (shop.caremar.it/it), Alilauro (alilau it/it), Snav (snav.it) e Medmar www.medmargroup