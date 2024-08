CARA CHIARA, ho 35 anni e sono stata fidanzata per 12. Un mese prima del matrimonio lui mi ha lasciata perché aveva perso la testa per una collega con la quale si è sposato e ha avuto il figlio che tanto diceva di volere con me. Da allora sono passati 4 anni, ma non sono ancora riuscita ad avere una relazione. Non mi piace quasi nessuno e quei pochi che mi interessano non ricambiano. Forse ho solo troppa paura di soffrire ancora, ma allo stesso tempo sento il forte desiderio di provare emozioni nuove. Ho paura di rimanere single a vita, mentre il mio sogno è sempre stato quello di creare una famiglia. Brio

BRIO SUBITO CARA, sai cos’è che spesso impedisce la realizzazione dei sogni? La paura: di restare single, di soffrire ancora, di non andare bene. Ed è la paura, sempre lei, che allontana le persone, la possibilità di un salto verso quel vuoto che mentre ci chiama ci mette pure alla prova. Prova a non chiedermi, e a non chiederti, se troverai qualcuno che ti piaccia. Ma chiedimi, e chiediti, se troverai il coraggio di essere felice e in pace con te stessa. Per te stessa. È questo il primo sogno da realizzare, in pace con te stessa. Per te stessa. È questo il primo e se mi conoscessi capiresti quanto ogni pezzo della mia storia ti stia scrivendo questa risposta. Non sarà semplice bastarsi, perché «quanto a esser felici, questo è il terribilmente difficile, estenuante» scriveva Cristina Campo. Se c’è una cosa che ho imparato sull’amore, è che non ci capita quello che meritiamo. Nella maggior parte dei casi, ci capita quello che siamo convinti di meritare.