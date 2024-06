S volte - Storie di donne che hanno preso in mano la loro vita è la nostra nuova serie podcast in cui abbiamo deciso di dare voce a tutte quelle donne che, arrivate a un punto di svolta, sono state capaci di cambiare senso di marcia e prospettiva, affrontando senza paura discese a perdifiato o strade tutte in salita. Seguici!

La nostra nuova serie podcast

La nostra vita è un viaggio che può prende direzioni inaspettate. Lasciandoci talvolta confuse e disorientate. Dipende da noi capire dove andare, a quale bivio girare e quando decidere di fermarsi o fare inversione a U. Cosa non sempre facile. Per questo Donna Moderna ha deciso di raccontare storie di donne che arrivate a un punto di svolta, sono state capaci di cambiare senso di marcia e prospettiva, affrontando senza paura discese a perdifiato o strade tutte in salita. Senza navigatore, con coraggio e fantasia, avventurandosi su sentieri non battuti o addirittura disegnando percorsi alternativi. Scoprendosi alla fine libere. E diventando le donne che hanno scelto di essere. Non perderti la prima puntata di Svolte – Storie di donne che hanno preso in mano la loro vita. E segna in agenda le prossime uscite che saranno il 24, il 26 e il 28 giugno. Seguici!

Primo episodio – Paola

Quello di Paola Maugeri, 56 anni, conduttrice radiofonica e life coach, è un cambio strada importante, coraggioso. Che l’ha portata diversi anni fa a “ritrovarsi”, lasciando Milano e trasferendosi in Svezia, con suo figlio. È per questo che l’abbiamo scelta come protagonista di Svolte – Storie di donne che hanno preso in mano la loro vita, la nostra nuova serie podcast che raccoglie testimonianze forti, di libertà e di scelte. Ascolta la sua sua storia!