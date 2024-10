La nostra nuova serie podcast sulla menopausa

Succede a tutte, è un passaggio della vita, eppure ancora oggi tendiamo a vergognarcene. Vogliamo nasconderla, preferiamo non parlarne né in casa né con le amiche, men che meno con chi amiamo. E invece sulla menopausa le cose da dire e da condividere tra noi e con i nostri uomini sono tante e importanti. Ecco perché in questo 18 ottobre, Giornata dedicata in tutto il mondo alla menopausa, noi di Donna Moderna inauguriamo la nostra nuova serie podcast Non l’hanno vista arrivare. Menopausa senza tabù, un salotto virtuale in cui non sentirsi più sole e dove incontrare le esperte “giuste”, quelle che rispondono alle domande e ai dubbi senza reticenze e con molte informazioni. In ogni puntata la nostra direttrice Maria Elena Viola e Claudia de Lillo, alias elasti, intervistano e chiacchierano con ironia e leggerezza delle tante disavventure di tutte noi e di pregiudizi, i molti di cui è lastricata la strada verso la fine dell’età fertile. Per sdrammatizzare ma anche per scoprire che ogni donna è una storia a sé. Che qualcuna vive la menopausa come un passaggio epocale, qualcun’altra a malapena se ne accorge. Cinque appuntamenti che ci aiutano ad affrontare i cambiamenti, a confrontarci sui sintomi fisici e sulle montagne russe dell’umore, a fare pace con il nostro corpo, vivere una nuova stagione della sessualità e perfino scoprirci più leggere e felici in una nuova primavera, senza mestruazioni.

L’appuntamento è ogni venerdì, a partire da oggi e fino al 15 novembre. Non perderti la prima puntata!

Prima puntata: Prima della tempesta

Non accade tutto all’improvviso. Nella puntata di oggi ci confrontiamo sulle emozioni e i segnali del corpo quando si avvicina la menopausa. A chiacchierare con Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, e con Claudia de Lillo, alias elasti, c’è la dottoressa Monica Calcagni, ginecologa amatissima su Instagram e TikTok e autrice del saggio appena arrivato in libreria Più donna, meno pausa (Sperling & Kupfer).

Ascolta la prima puntata qui