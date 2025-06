Le tendenze moda estate 2025 ci chiamano a riscrivere il concetto di sandali gioiello. Sei pronta a osservarli da una prospettiva tutta nuova? Tutto ciò che abbiamo sempre conosciuto ad oggi – cristalli e lustrini – può evolvere adesso in nuove forme, nuovi dettagli, nuove visioni dell’eleganza più preziosa. Ne danno prova i sandali più glamour che abbiamo avvistato nello street style di Londra, Milano, Parigi e New York: tante interpretazioni, tante sfaccettature differenti della voglia (innata) di brillare. In questa mini guida di stile non ti sveleremo solo come abbinare i sandali gioiello, ma anche quante riletture della preziosità possono esistere (e co-esistere!) nel guardaroba femminile. Insieme ai cristalli, anche borchie maxi, glitter, tacchi gioiello e fiocchi scultorei. Tutto, nel segno della bellezza più autentica!

Come abbinare i sandali gioiello più chic: cristalli e lustrini

Il nostro excursus nelle tendenze estive non può che cominciare con il sandalo gioiello per antonomasia. Cristalli e lustrini sono la conditio sine qua non per definizione, ed è probabile che nel tuo guardaroba ci siano già la versioni infradito ultraflat da sfoggiare con versatilità nel quotidiano. L’interpretazione più chic dello street style ci porta invece più su, a svettare sui tacchi stiletto con design contraddistinti da listini che abbracciano la caviglia e slanciano la silhouette femminile. Volumi importanti, certo, e indubbiamente più pretenziosi del classico sandalo gioiello da indossare tutti i giorni. Per sfoggiarli, testati nello styling con abiti midi o al ginocchio. Sì anche ai jeans per una mise 50% cool e 50% chic, ma assicurati che siano cropped per lasciare totalmente la scena alle caviglie.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Anche le sculture sono gioielli: guida ai maxi volumi

Come un anello al dito, così un sandalo scultoreo al piede: la magia della trasformazione di una scarpa in un gioiello. La moda estate 2025 esplora anche volumi maxi, chiamandoci a prendere in considerazione quei dettagli (dall’effetto wow) che mai prima d’ora avremmo potuto valutare. Sono dettagli audaci, certo, la cui bellezza è amplificata dall’uso dell’argento, nuance metallizzata dall’effetto specchiato, che riflette la luce e dona ulteriore brillantezza al look. Come si indossano? Onora il colore metallizzato restando in palette: grigio e tonalità pastello andranno benissimo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i sandali gioiello all’insegna del glamour: glitter-mania!

E se non sono cristalli… saranno glitter. L’effetto bling-bling è comunque assicurato, dal glamour sarà impossibile scappare. Le tendenze moda estate 2025 dirottano la nostra attenzione anche sui sandali gioiello completamente tempestati di glitter. L’uso del colore è imprescindibile: la proposta street style che abbiamo selezionato qui è un ottimo spunto di riflessione per osservare come una mise tono su tono possa essere costruita anche a partire dal contrasto di texture: la finitura lucida della seta, la brillantezza di una mule con i glitter. Una scelta cromaticamente audace, ma decisivamente valida!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando il tacco è prezioso: guida allo styling

I diamanti saranno anche i migliori amici di una ragazza, ma l’oro pure non scherza. Ed è infatti ai tacchi gioiello che la moda estiva ci invita ancora una volta a prestare attenzione. Dopo l’argento, ecco l’oro, altro diktat imperativo per esplorare (e onorare) l’eleganza in chiave preziosa e glamour. Come abbinarli? Comincia col prediligere sandali neri con elementi dorati, è l’abbinamento cromatico più semplice. Quanto al resto del look, il minimalismo ti farà da strada maestra: sì al total black per essere chic; ma anche a gonne longuette indossate con top o t-shirt in cotone. La scelta dei gioielli? La presenza di altro oro sarà inevitabile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Fiocchi e cristalli: il bon ton diventa glamour

Il volume di un fiocco scultoreo, la preziosità dei cristalli che donano ulteriore brillantezza al look. Non lasciarti scoraggiare dallo styling (qui sublimato ed elevato al cubo dalla texture metallizzata di una gonna plissè), anzi! L’invito di questa mise, da cui prendere ispirazione subito, è riconsiderare anche i sandali meno sobri per contestualizzarli nei look da ricondurre alla loro essenza. Un esempio valido? Immaginali (già) con uno slip dress di seta rosa. Ai sandali gioiello, tutta la scena.

Foto Launchmetrics/Spotlight