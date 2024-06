Partire per un viaggio dovrebbe essere un’esperienza emozionante e senza pensieri, ma spesso la preoccupazione per i bagagli può rovinare l’atmosfera. Fare la valigia, temere di dimenticare qualcosa, smarrimenti, furti o danneggiamenti: sono solo alcuni dei motivi che possono trasformare un semplice viaggio in una fonte di stress.

Evitare le valigie nere rigide

Secondo Johnny Jet, esperto viaggiatore e divulgatore, uno dei consigli più importanti per evitare problemi con i bagagli è quello di non optare per valigie nere rigide. Sebbene questo tipo di bagaglio sia molto diffuso e apprezzato per la sua eleganza e resistenza ai graffi, Jet sostiene che siano più soggette a smarrimenti e furti.

Leggi anche Viaggi low cost: come sfruttare le VPN per spendere di meno

Perché le valigie nere sono più a rischio?

Il motivo per cui bisognerebbe evitare le valigie nere rigide è semplice: il colore nero si mimetizza facilmente, aumentando la possibilità di confusione con altri bagagli simili e, di conseguenza, di scambi accidentali o furti intenzionali.

Come rendere il bagaglio più riconoscibile?

Per ovviare a questo problema, l’esperto consiglia di scegliere valigie dai colori vivaci e facilmente distinguibili. Esistono diverse opzioni per rendere il tuo bagaglio unico. È possibile, ad esempio, utilizzare etichette colorate e personalizzate, adesivi con il nome o informazioni di contatto. In alternativa, si possono inserire all’interno dei bagagli dispositivi di tracking, in modo tale da sapere sempre dove si trovano anche mentre siamo in volo.

Leggi anche I 10 migliori Paesi da visitare per un viaggio in solitaria

Altri consigli per la sicurezza dei bagagli

Per ridurre al minimo la possibilità di avere problemi con le valigie durante la vacanza si possono seguire anche altre accortezze, come utilizzare un lucchetto resistente e di qualità o scattare una foto del bagaglio prima della partenza. Ma non solo: è bene inserire un oggetto identificativo all’interno del bagaglio, come un peluche o una foto, in modo da dimostrare che sia il nostro e registrare il bagaglio sul sito web della compagnia aerea. Quando ci si trova in aeroporto è necessario fare attenzione a chi si avvicina al nostro bagaglio e non lasciarlo mai incustodito.

Quanti bagagli vengono smarriti ogni anno?

Secondo le stime, nel 2021 sono stati segnalati 10 milioni di bagagli smarriti, con una media di 27mila bagagli al giorno in tutto il mondo. Un numero preoccupante che evidenzia proprio la necessità di prestare attenzione e adottare le opportune precauzioni per la sicurezza dei nostri bagagli.