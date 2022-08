C hi ha detto che per avere bei piedi bisogna fare i salti mortali? Sono sufficienti pochi ingredienti naturali e un po' di pazienza. Ecco i trattamenti che ti suggeriamo

Ecco come avere bei piedi curati in poche semplici mosse, con i nostri migliori segreti e consigli.

Scrubs al bicarbonato e olio d'oliva

Mescola due cucchiai di bicarbonato insieme a dell'acqua tiepida e lascia amalgamare per quindici minuti. L'aspetto dello scrub deve essere granuloso ma puoi comunque aggiungere un cucchiaino d'olio d'oliva per levigare e dare morbidezza alla pelle, soprattutto quella della pianta del piede che tende a seccarsi durante l'inverno. Massaggia per 5 minuti e poi risciacqua accuratamente. Provalo ogni giorno per una settimana, noterai subito i risultati.

Scrub al bicarbonato e aloe vera

Ti basteranno due cucchiaini di bicarbonato e del gel di aloe naturale o alimentare. Il nostro consiglio è quello di massaggiare sui piedi con un guanto esfoliante o una pietra pomice per almeno 5 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Il segreto è di utilizzare un gel di aloe che sia davvero al 100% naturale perché le sue proprietà faranno bene alla pelle e la lasceranno levigata e non secca.

Impacco al tè verde e caffè

Le proprietà antiossidanti e rilassanti del té verde prepareranno la pelle dei piedi per lo scrubs al caffè, fornendo alle cellule elasticità e rigenerazione rapida. Scalda mezza tazza di té verde in bustina e poi versala sui piedi con cura, facendo attenzione a non scottarti. In un sacchetto, crea un impacco con i rimasugli delle bustine e i fondi del caffè, attendi finché l'impasto non sarà tiepido e poi versalo sui piedi massaggiando per 6-10 minuti. Questo trattamento, fatto 2-3 volte alla settimana, previene la formazione dei calli e vesciche, aumentando l'elasticità del tessuto epidermico.

Scrubs al sale rosa e fiori di limone

Questo trattamento combatte la crescita di unghie incarnite e lascia la pelle setosa, vellutata e profumata. Sarà sufficiente scaldare 2 cucchiai d’olio di fiori di limone al microonde a 70W per 30 secondi, e poi aggiungere una mangiata di sale rosa grosso. In alternativa anche il sale grosso normale può andare bene. Creare l'impacco in una ciotolina e poi sfregare accuratamente per qualche minuto finché la pelle morta non sarà andata via del tutto. Questo scrubs, fatto tre volte alla settimana, aiuta la pelle a rigenerarsi spesso e ad apparire più compatta, tonica e morbida.

Scrubs zucchero e succo d'arancia

Ti serviranno cinque cucchiaini di zucchero bianco fino e il succo di un'arancia rossa. Dopo aver spremuto l'agrume, aggiungi un goccio d'acqua calda e poi versa lo zucchero. Mescola con cura, finchè lo zucchero non si sarà sciolto e poi aggiungi altro zucchero finchè il succo non divneterà grumoso e appiccicoso. Quando l'impasto è amalgamato bene, usa un guanto ruvido per ottenere un effetto omogeneo sulla pelle dei piedi, e non dimenticare di massaggiare bene anche in mezzo alle dita. Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida. Ripeti questo trattamento una volta alla settimana dopo la doccia, la tua pelle apparirà più luminosa, più pulita e più morbida!

Dopo ogni scrubs consigliamo di apporre sulla parte una dose d'olio di cocco o di crema idratante, peer dare alla palle un aspetto più rilassato e morbidezza.