C hi ha detto che prendersi cura dei piedi è difficile? Pochi semplici ingredienti della nostra cucina possono daranno aiuto e beneficio, vediamo come!

Il benessere dei piedi incide sul nostro, molto più di quanto si pensi. Il modo in cui ci prendiamo cura di questa parte (importantissima) del corpo la dice lunga sul nostro stato di salute e benessere, perché in genere trascurare i piedi significa anche essere meno attenti alla propria camminata, alla postura, alle scarpe che si indossano e molto altro.

Perché prendersi cura dei piedi

Devi ricompensare i tuoi piedi di averti scarrozzata in giro tutto il giorno, e di aver sudato nella scarpa da ginnastica, oppure incastrati stretti stretti in quelle scarpe bellissime e scomodissime. Insomma, hanno bisogno di essere nutriti, ricompensati e coccolati per almeno 15 minuti – in estate anche 20. Conosci tutti i segreti sul pediluvio in casa?

Armate di cucchiaio e ciotoline andiamo in cucina a scoprire quali ingredienti danno maggior relax ai nostri piedi doloranti. Tante materie prime dalle proprietà nutritive diverse swono perfetti per creare impacchi, creme o scrub che rilassano la pelle dei piedi e la rendono più morbida, più sana, più felice. E del resto, visto che il benessere dei piedi è anche il nostro, lo saremo anche noi

Piedi doloranti: il doppio aiuto di limone e olio di girasoli

Proprio quei piedi stanchi e ammaccati che a fine giornata ti trascinano sul divano e si arrendono, esausti, con ancora i calzini addosso. I piedi doloranti sono stati tutto il giorno dentro le scarpe, ci vuole qualcosa di nutriente ma anche astringente.

Il succo di limone (2 cucchiai per piede) rinsalda la pelle e le fa una sorta di lifting naturale, rendendola più forte e coesa, mentre un l’olio di girasole (1 cucchiaio per piede) nutre i tessuti e li rende più morbidi. Passa bene il succo di limone in mezzo alle dita, è importante che la pelle lì sia protetta ma elastica!

Caviglie gonfie: il rimedio del rosmarino

Per piedi e caviglie gonfie il rosmarino è ottimo. L’affaticamento del piede dovuto alle scarpe troppo strette o in seguito ad una lunga camminata può prostrarsi anche per diversi giorni e stressare i tessuti fino a lacerarli.

Le proprietà emollienti del rosmarino creano una protezione verso gli amati piedi: lenisce la pelle e le permette di respirare, ma ammorbidisce anche legami e tessuti resi rigidi dal gonfiore.

Ecco come è meglio usarlo: prendere diversi rametti di rosmarino e staccare le foglie dai rametti, poi sminuzzare le foglie con un coltello e gettarle in un pentolino pieno d’acqua bollente. Lasciare bollire per 5 minuti poi aggiungere i rametti e infine qualche goccia di olio di rosmarino.

Lasciar raffreddare e poi immergere i piedi (5-10 minuti ciascuno) nell’acqua profumata. Massaggiare delicatamente le caviglie e i piedi versando direttamente l’acqua al rosmarino sulle parti gonfie

Contro i calli: la soluzione di camomilla e foglie di menta

Soprattutto in estate, quando si cammina più volentieri con i sandali o a piedi nudi. La pelle sente il bisogno di essere più protetta e quindi crea calli e duroni per proteggersi da ogni nostro passo. È normale quindi che la pelle dei piedi sia più spessa, per esempio, a quella delle mani o del volto, ma anche camminare sopra dei calli non è affatto sano e anzi, rischia di rovinare la tua postura e la camminata.

Ecco come liberarsi dei calli, efficacia provata in un mese. Le foglie di menta rilasciano un olio essenziale di mentolo e mentone che serve a lenire la pelle dove è più dura, mentre la camomilla diluita in un bicchiere d’acqua favorisce il distaccamento della pelle morta da quella viva.

Ecco come: lasciare in acqua bollente la bustina di camomilla (non liofilizzata). Sminuzzare le foglie di menta (10-15 per piede) con un goccio di olio d’oliva e creare un impasto a cui aggiungere, poco alla volta, l’acqua della camomilla. Deve risultare un impasto morbido e vellutato, dal colore verde scuro. Lasciar riposare in frigo per 10 minuti e poi aggiungere il contenuto della bustina di camomilla. In questo modo i semi della camomilla faranno da scrub all’interno della ‘crema di menta’

Dopo l’impacco (massaggiare 5-10 minuti a piede) grattare delicatamente calli e duroni con una pietra pomice e spalmare una dose abbondante di crema dopo ogni scrub. Ripetere 2 volte a settimana per un mese per risultati effettivi!

Per piedi rilassati: un pediluvio all’aceto di mele e polpa di fragole

Può sembrare bizzarro, ma i vostri piedi vi ringrazieranno (ricordatevi di lavarli dopo però). Il segreto delle fragole è quello di rilassare i legamenti e permettere alla pelle di essere più elastica ma anche più pulita. Le vitamine contenute nel frutto nutrono il tessuto epidermico e i loro semini levigano la pelle dove è più delicata, perfetto per unghie e pellicine.

Ecco come funziona: frullate qualche fragola (2-3 per piede) insieme a 10 gocce di olio essenziale alla lavanda e aggiungete un pizzico di farina (qualunque tipo) per dare un un effetto pastoso e omogeneo all’impacco. Massaggiare sui piedi e sulle caviglie, non dimenticare anche malleolo e tallone! Lasciare agire per qualche minuto e poi risciacquare con acqua tiepida.

Un sapone neutro toglierà via il colore rossastro dovuto alle fragole, mentre una buona dose di crema lascerà la pelle levigata e pronta per una nuova giornata.

Pediluvio disinfettante: l’efficacia di sale grosso e zenzero

Pulirsi i piedi è importante quanto pulirsi le mani. Naturalmente il gel disinfettante è pensato per quest’ultime, e non sarebbe neanche di grande aiuto sulla delicata pelle del piede, sudata e accaldata da un’intensa giornata fuori casa.

Il sale grosso disinfetta la superficie e pulisce i residui microscopici di sporco e sudore, mentre svolge una distensione dei tessuti e dello strato più esposto; è molto efficace sui polpastrelli e pianta del piede! Lo zenzero aggiunge invece una componente di protezione verso la nostra pelle e crea una barriera naturale contro le infezioni e il rischio di malattie legate alle unghie dei piedi.

Ecco come fare il pediluvio: bollire una pentola d’acqua insieme a due manciate di sale grosso. Versare mezza radice di zenzero nell’acqua, dopo averla incisa sui diversi lati. Quando l’acqua inizia ad evaporare versare lo zenzero in polvere (due cucchiai) e mescolare abbondantemente prima di spegnere il fuoco. Lasciar raffreddare e aggiungere un terzo cucchiaio di zenzero. Immergere i piedi nell’acqua tiepida per circa 15 minuti, poi sciacquare e nutrire con dell’olio essenziale.

Un piccolo segreto: prima di immergere i piedi, prova a spalmare un poco di miele sulle punte delle dita e sui talloni…è efficace per lasciare la pelle morbida dopo ogni trattamento!