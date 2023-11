Come fare dei vasi con vecchie bottiglie di vetro

T rasformare delle vecchie bottiglie di vetro in vasi portafiori è facile. Bastano pochi e semplici passaggi per realizzare questo lavoretto fai da te. Ecco cosa vi occorre e cosa fare.

Occorrente

bottiglie in vetro

taglierina per bottiglie

candela

acqua fredda

carta vetrata

guanti da lavoro

Procedimento

Indossate dei guanti da lavoro per tutta la durata del procedimento così da proteggere le mani.

Tagliate le bottiglie incidendo il vetro all’altezza che desiderate. Se volete ottenere un taglio preciso, utilizzate un’apposita taglierina.

Successivamente, scaldate il vetro nel punto dell’incisione ruotandolo sopra una candela per alcuni minuti. Immergete poi le bottiglie in acqua ghiacciata e lasciatele raffreddare per un paio di minuti. A seconda dello spessore del vetro, potrebbe essere necessario ripetere l’operazione un paio di volte, finché le bottiglie non si spezzeranno in due.

Infine, levigate le superfici dei tagli con della carta vetrata fino a quando le sezioni non risulteranno più tagliente. I vostri vasi sono pronti, mancano solo dei profumatissimi fiori da inserirvi dentro.