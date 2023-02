F iori e candele sono un must per creare un'atmosfera intima e romantica, nel giorno di San Valentino. Per realizzare dei centrotavola con i fiori, prendi spunto dalle nostre idee

5 idee creative: centrotavola di fiori per San Valentino

La festa degli innamorati è l'occasione giusta per dedicare del tempo alla tua dolce metà, curando i particolari per destare nel suo sguardo lo stupore come quando come quando vi siete conosciuti. Per San Valentino prepara una colazione speciale: apparecchia disponendo al centro del tavolo caffè bollente e dolcetti insieme al centrotavola di fiori. E sotto al suo piatto lascia che si veda spuntare l'angolo di un romantico bigliettino d'auguri: il messaggio d'amore per il tuo compagno di tavola (e di vita!) più speciale. Scegli le frasi d'amore che vuoi dedicargli così da rendere ancora più prezioso il tuo dono per lui.

Cosa c'è di più romantico di un fiore? Ecco tante idee fai da te facili da realizzare per la tua tavola di San Valentino. Scegli come abbellire la tavola per la cena o il vassoio per una romantica colazione a due. Ti basta qualche fiore, anche di campo, elementi naturali per creare uno sfondo unico e festeggiare un San Valentino speciale. Creare un centrotavola fai da te è un’idea economica e personalizzata per festeggiare la festa degli innamorati in un modo originale. Non ti serve molto per creare una tavola romantica per due. Ecco quindi qualche idea.

Centrotavola con gerbere e candele galleggianti

Un centrotavola di grande effetto scenico. Elementi naturali come acqua e fuoco, circondati dai fiori della terra: un mix perfetto per incantare. Questa composizione è molto semplice da realizzare. Non serve essere un'esperta di fai da te. Bastano: un vaso di vetro trasparente, piuttosto largo, dell'acqua, un paio di candeline galleggianti, delle gerbere e dei rametti di nebbiolina per riempire gli spazi vuoti.

Procurati dal fioraio una spugna per fiori e dopo averla inumidita puoi inserire i tuoi fiori a mo' di corona e al centro metterai il tuo vaso con le candeline. Creerai un'atmosfera davvero incantevole.

Centrotavola con mazzo di fiori

Se non sei molto esperta di fai da te, un'idea semplice è il classico mazzo di fiori. Usa i colori del giardino per dare un tocco creativo alla tavola. Puoi posizionare i fiori semplicemente in una serie di vasetti oppure scegliere un grande vaso. E' un classico per decorare la tavola. Puoi scegliere le intramontabili rose rosse o i fiori che più ti piacciono e che si addicano al resto della tavola. Le rose rosse sono perfettamente a tema. Il rosso è il colore della passione e con un tocco di bianco sulla tavola potrai esprimere la purezza e il candore del vostro amore.

Centrotavola bouquet in scatola

Sempre protagoniste le rose rosse ma questa volta il nostro centrotavola è un bouquet sistemato in una bella scatola tonda. La carta intorno sulla quale verrà adagiato il bouquet potrai sceglierla a tuo piacimento. Puoi scegliere una carta in stile rustico oppure raffinata ed elegante. Puoi lasciar cadere dei rametti o dei petali per adornare il resto della tavola.

Centrotavola cuore romantico

Questo centrotavola è un'esplosione di romanticismo. Puoi ispirarti a questo cuore di rose e orchidee per creare una composizione davvero molto delicata. Per creare questo centrotavola serve la spugna, che dovrai ritagliare a forma di cuore, un nastro di raffia e degli spillini e naturalmente rose, orchidee, nebbiolina e rametti di pino. Quando avrai assemblato il tutto sarai soddisfatta del lavoro. Abbina una candida tovaglia e l'atmosfera sarà di antico romanticismo e raffinata eleganza.

Centrotavola fiori e frutti secchi

Boccioli, fiori e frutti secchi, rametti profumati. Cosa ne dici di aggiungere qualche conchiglia o delle pietre? Disponi il tuo materiale a forma di cuore, aggiungi qualche candela : la sua luce renderà magico l'ambiente.

Una manciata di petali colorati sulla tavola è un'idea semplicissima, ma ricca d'effetto. Per la cena di San Valentino puoi creare, tra le solite mura di casa, uno spazio intimo, magari in un angolo, da rendere prezioso con luci soft e una lanterna come centrotavola. Stupisci il tuo lui e deliziatevi con ricette di passione, imboccandovi a vicenda, tra il profumo dei fiori.

E se invece non sai ancora come festeggiare, leggi Idee originali per festeggiare il San Valentino.

Centrotavola moderno



Se vuoi adeguare il tuo centrotavola allo stile moderno della tua casa, usa il vetro. Prendi una bottiglia dal design squadrato o affusolato e usala come vaso. Il colore potrà adeguarsi alle nuance delle pareti o essere semplice e trasparente. E’ importante anche adeguare il colore della bottiglia a quello dei fiori che inserirai all’interno. Scegli poi pochi fiori, semplici e dallo stelo lungo. Puoi mettere una sola bottiglia al centro del tavolo o creare una composizione con più bottiglie, anche dalla forma diversa.



Centrotavola con fiori e palloncini



Un’altra idea, che richiede maggiore ingegno e manualità, è realizzare un centrotavola con fiori di palloncini. Non è semplicissimo: dovrete acquistare dei palloncini e una pompetta per gonfiarli. Una volta gonfiati, andranno legati insieme tra di loro al fine di creare un fiore. Online si trovano numerosi tutorial su come creare questa tipologia di centrotavola.