Si avvicina il giorno più tenero dell’anno e vogliamo agghindare casa in maniera romantica per il 14 febbraio per la nostra cenetta di San Valentino: realizzare con le nostre mani una ghirlanda di San Valentino dolcissima sarà il nostro obiettivo. Tanto rosso, tanti cuori e infinito amore a San Valentino. Siamo pronte? Ecco qualche interessante idea!

Ghirlanda di San Valentino: carta di giornale

Non buttiamo via i vecchi giornali, pensiamo a riutilizzarli per creare una splendida ghirlanda con i cuoricini per San Valentino. Si tratta di un tutorial semplicissimo per cui serve veramente pochissimo materiale: carta, forbici e poco altro. Basta seguire le istruzioni attentamente per riuscire ad addobbare casa con questa meravigliosa decorazione. Abbiamo preso della carta da giornale rosa (vanno bene la Gazzetta dello Sport o il Sole Ventiquattrore) e l’abbiamo abbinata a del cartoncino rosa pastello. Scegliete voi stessi il colore o l’abbinamento cromatico che preferite e ritagliate dei cuoricini. Non occorre che siano tutti di dimensioni uguali, possono essere anche abbastanza diversi tra di loro. Per cucirli abbiamo usato la macchina da cucito, ma potete fare anche a mano, con dei punti un po’ più grandi.

Potete realizzare delle ghirlande di lunghezze diverse – e usarle per addobbare un sottovaso, le tende o anche la stanza in cui organizzerete una festa. Poi preparate pure una cioccolata calda e dei biscotti fatti in casa – a forma di cuore, ovviamente.

Ghirlanda di San Valentino: cuori in feltro

Se vogliamo partire con il piede giusto per una serata romantica quello che dobbiamo fare è realizzare una ghirlanda di cuoricini in feltro rosso per San Valentino con cui addobbare la casa.

Materiale

Cartoncino

Filo di nylon

Fogli in feltro rosso, porpora e rosa scuro

Tubetto di colla a caldo e pistola

Forbici

Ago (ed eventuale filo)

Istruzioni

Partiamo ritagliando dal feltro tanti cuoricini di diverse dimensioni e colori che utilizzeremo per dare vita alla nostra ghirlanda. Mettiamoli poi da parte e dal foglio di cartoncino ritagliamo una corona circolare del diametro esterno di una trentina di cm e quello interno di circa una ventina. Avremo così cinque centimetri di corona su cui attaccare o cucire i nostri cuoricini. Teniamo da parte i cuoricini più piccoli e con il filo di nylon, aiutandoci con l’ago, pieghiamoli come fossero ali di farfalla e cuciamoli con un paio di punti affinché restino tali (non più piatti insomma!). Iniziamo poi ad incollare con la colla a caldo i cuori più grossi sul cartoncino circolare ricoprendolo. Mettiamoli un po’ sparsi che creino una sorta di movimento, non tutti nello stesso verso. Sovrapponiamo poi i cuori di media dimensione per completare con i piccolini piegati ad ali di farfalla che daranno al tutto un tocco di allegria e leggerezza!

Ghirlanda di San Valentino: cuore con le rose

Se quello che vogliamo è un delicato cuore bianco per San Valentino, allora questa è l’idea che fa per noi.

Materiale

Un cuore in polistirolo (di quelli che troviamo nei tanti fai da te)

Del feltro bianco o del nastro di raso

Fogli di feltro rosa e rosso sottile

Colla a caldo

Forbici

Procedimento

Partiamo rivestendo il cuore con il feltro oppure, per un effetto di maggiore eleganza, con il nastro di raso. Iniziamo avvolgendolo e fissiamolo con uno spillo (o un goccio di colla a caldo) al polistirolo affinché non scappi. Una volta completato, dedichiamoci alla realizzazione delle rose. Prendiamo i fogli di feltro rosa e rossi e iniziamo a tagliare dei cerchietti di vario colore e dimensione e incolliamoli a partire dal più grande con la colla a caldo, in senso circolare uno sull’altro: l’effetto dovrà essere quello di rose sbocciate dai petali di varie tonalità di rosso/rosa per San Valentino. Ce ne bastano tre o cinque come preferiamo: due (o tre) le fisseremo in alto a sinistra e una (o due) la punteremo con un goccio di colla a caldo in basso a destra per bilanciare la composizione. Con un goccio di colla a caldo poi, fissiamo un nodino di raso per appenderla e un piccolo fiocchetto in basso al centro. Delicatissima.

Ghirlanda di San Valentino: in lana

Semplicissima davvero, sarà molto graziosa se appesa alla porta di casa come decorazione fai da te di San Valentino oppure sotto l’arco della porta all’ingresso della cucina (o sala) dove organizzeremo la cenetta intima.

Materiale necessario

gomitoli di lana rosso-rosa-porpora-viola

cartoncino

forbici

colla a caldo

ago da lana

nastro di raso per fare i fiocchi

Istruzioni

Da realizzare sarà davvero semplicissima. Iniziamo tagliando un supporto in cartoncino della grandezza che vorremmo la nostra ghirlanda: circolare, ovviamente. Creiamo tante palline di colori e dimensioni diverse in lana e poi fermiamole stringendole nel centro con un giro di filo annodandolo infine per non farlo scappare. Una volta che avremo tanti di questi “fiocchetti” in lana, iniziamo a fermarli sulla ghirlanda in cartoncino con un punto di colla a caldo. Una volta ricoperta la base di cartoncino continuiamo a fermare i fiocchetti utilizzando però l’ago da lana e la lana stessa. Assicuriamoci che sia ben carica e ricca di colore e di morbidezza! Aggiungiamo poi, qualche fiocchetto in raso dai toni delicati qua e là. Dolcissima!

Ghirlanda di San Valentino: tappi di sughero e cuori

Recuperiamo tutti i tappi di sughero che troviamo e iniziamo il lavoro! Sarà particolarissima e super eco-friendly!

Occorrente

tanti tappi in sughero

spilli con testa colorata

foglio di feltro rosso

cartoncino rosso

nastro di raso rosa

forbici

colla a caldo

Procedimento

Iniziamo incollando con un punto di colla a caldo tutti i tappi verticalmente uno a fianco all’altro, creando un cuore. Tagliamo poi una striscia di feltro della dimensione di circa 1cmx10cm, pieghiamola e creiamo un punto per agganciarlo nella piega in alto del cuore. Fermiamola con due spilli colorati assicurandoci che le punte non escano dai tappi. Tagliamo adesso tanti cuoricini di cartoncino rosso e di feltro di diverse dimensioni: pieghiamo secondo la linea verticale i cartoncini (a creare effetto ali di farfalla) e puntiamo invece con uno spillo sui tappi i cuoricini in feltro assicurandoci di rivestire per bene tutta la superficie. Prendiamo poi i cuoricini in cartoncino e andiamo a sistemarli qua e là intorno ai cuori in feltro per dare originalità e movimento. Infine, prendiamo il nastro di raso rosa e realizziamo cinque o sette (sempre dispari!) fiocchetti di piccole dimensioni e puntiamolo sui cuori in feltro. Graziosissima.

