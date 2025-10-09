La banana, frutto simbolo delle zone tropicali, sbarca in Italia con la prima coltivazione “nostrana” che trova spazio nel territorio ragusano. Chiquita ha infatti scelto la Sicilia per avviare una collaborazione con la cooperativa agricola Alba Bio: obiettivo, portare nei supermercati le prime banane made in Italy entro il 2026.

Colture tropicali nel bacino del Mediterraneo

Il riscaldamento globale sta modificando radicalmente le condizioni ambientali nel bacino del Mediterraneo. Le temperature più alte stanno rendendo possibile la coltivazione di prodotti agricoli come l’avocado, il mango e, ora, le banane. La multinazionale Chiquita, nota per il suo “bollino blu”, ha deciso di investire in Sicilia, avviando la prima piantagione nel Ragusano, nei terreni tra Marsala e Campobello di Mazara.

20mila piante di banano in Sicilia

La collaborazione tra Chiquita e la cooperativa agricola Alba Bio partirà nell’autunno 2025 con la messa a dimora di 20mila piante di banano biologico. L’azienda stima che i primi frutti arriveranno nei punti vendita già nel 2026. Sarà la prima volta che i consumatori italiani potranno acquistare banane con l’etichetta “prodotto italiano”.

«Valorizzare la produzione locale»

«Per Chiquita – ha commentato il direttore commerciale di Chiquita in Italia, Costabile Romano – questa iniziativa rappresenta una duplice opportunità: da un lato, rafforzare il legame con i consumatori italiani, che hanno una forte sensibilità per l’origine dei prodotti e che da sempre considerano Chiquita un vero e proprio love brand, grazie alla presenza storica del marchio nel Paese e alla fiducia costruita in decenni di rapporti con famiglie e negozianti; dall’altro, contribuire a valorizzare la produzione locale inserendola in un contesto internazionale. La banana “Prodotto Italiano” non è solo un’etichetta, ma una dichiarazione d’intenti: vogliamo che chi deciderà di sceglierla percepisca subito il legame tra un marchio globale di fiducia e l’eccellenza agricola italiana».

Banana, un frutto dalle preziose proprietà

La banana è uno dei frutti più consumati al mondo grazie al suo valore nutrizionale. È ricca di potassio, fondamentale per la salute del cuore e per il buon funzionamento dei muscoli. Contiene fibre che favoriscono la digestione e vitamine come la B6 e la C, utili al metabolismo energetico e al rafforzamento del sistema immunitario. Inoltre, il frutto rappresenta una fonte naturale di zuccheri semplici che forniscono energia immediata, rendendola ideale per sportivi e studenti.

Frutti tropicali già coltivati in Italia

La banana non è il primo frutto tropicale a trovare spazio nei campi italiani. Negli ultimi anni la Sicilia e la Calabria hanno visto crescere la produzione di avocado, mango, papaya, kiwi e litchi, grazie al clima sempre più favorevole.

Una sfida tra tradizione e innovazione

La prima fase del progetto della multinazionale elvetico-americana che conta 20 mila dipendenti in 25 Paesi nel mondo, è partito a ottobre con la messa a dimora di 20.000 banani biologici. Il progetto Chiquita-Alba Bio si pone come un ponte tra il know-how internazionale e la tradizione agricola siciliana. Un tentativo di trasformare il cambiamento climatico in un’opportunità economica e di sviluppo del territorio, nella speranza che le nuove coltivazioni siano gestite in linea con le esigenze ambientali e di tutela delle zone interessate.

