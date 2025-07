Come ogni anno, anche nel 2025 Legambiente e Touring Club Italiano hanno stilato una classifica delle località che meglio di altre hanno a cuore la sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e valorizzazione del territorio. La classifica de Il mare più bello, che nonostante il nome ha anche una sezione dedicata ai laghi, premia con Cinque Vele i Comuni che sanno coniugare servizi e sostenibilità, offrendo anche spunti interessanti per chi vuole organizzare una vacanza nel rispetto dell’ambiente.

I criteri di assegnazione

La valutazione per assegnare le Cinque Vele prende in considerazione diversi parametri. Questi sono: utilizzo del suolo, degrado del paesaggio, biodiversità, attività turistiche, stato delle aree costiere, mobilità, acqua e depurazione, energia, rifiuti, iniziative per la sostenibilità, sicurezza alimentare e produzioni tipiche di qualità. Per farlo, Legambiente e Touring Club hanno passato in rassegna 300 comuni costieri italiani. A questi sono stati riconosciuti da un minimo di una a un massimo di cinque vele a seconda del livello raggiunto dei vari punti presi in esame.

La top 10 delle località balneari

Nella top 10 delle località balneari che si sono aggiudicate le Cinque Vele, spicca la Sardegna. Sull’isola infatti sono ben quattro i Comuni di mare ad aver ottenuto il riconoscimento. Queste sono Domus de Maria (Sud Sardegna), Baunei (Nuoro), San Teodoro (Sassari) e Cabras (Oristano). In Campania sono state premiate le spiagge di Pollica e San Giovanni a Piro (entrambe in provincia di Salerno) e in Liguria Vernazza e Riomaggiore (La Spezia entrambe). La Toscana trova spazio con il mare di Castiglione della Pescaia (Grosseto) mentre la Puglia con quello di Nardò (Lecce).

I laghi premiati con le Cinque Vele

Le Cinque Vele non spettano solo ai Comuni marittimi, ma anche dieci laghi hanno conquistato il riconoscimento. In Trentino Alto Adige si trovano il Lago di Molveno (Molveno, Trento), il Lago di Monticolo (Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano) e il Lago di Fiè (Fiè allo Sciliar, Bolzano). Il Lago di Avigliana Grande (Avigliana, Torino) il Lago Maggiore (Cannero – Nord Verbano e Golfo di Borromeo Riviera, Verbano-Cusio-Ossola) rappresentano in classifica il Piemonte. Il Lago del Mis (Sospirolo, Belluno) e il Lago di Santa Croce (Alpago, Belluno) si trovano in Veneto. La Riva Occidentale (quella Lombarda) del Lago di Garda trova spazio sia con Gardone Riviera che con Toscolano Maderno (provincia di Brescia entrambe). In Abruzzo c’è il Lago di Scanno (Scanno, L’Aquila).

