Banane, i benefici per la pelle e per i capelli

L e banane non sono solo un frutto delizioso, ma sono anche ricche di potassio, antiossidanti, vitamine, biotina e minerali che nutrono la tua pelle e i tuoi capelli. Ecco come utilizzarle per la tua beauty routine.

Per la pelle

Le banane sono il segreto per una pelle ben idratata. La vitamina A contenuta nelle banane, infatti, ripristina l’idratazione e ripara la pelle secca. Schiaccia una banana matura e applicala sulla pelle secca, evitando il contatto con gli occhi. Lascia agire per 20-25 minuti, quindi risciacqua con acqua tiepida per una pelle istantaneamente idratata.

I benefici idratanti delle banane sono ottimi anche per trattare i talloni secchi e screpolati. Schiaccia due banane mature e applicale sui piedi puliti e asciutti. Lascia agire per 10 minuti, quindi sciacqua con acqua tiepida. La polpa nutritiva delle banane renderà i tuoi piedi morbidi.

Le banane hanno proprietà anti-infiammatorie che riducono l’aspetto e il rossore dell’acne. È stato ottenuto un certo successo nel trattamento delle imperfezioni acneiche strofinando delicatamente l’area interessata con l’interno di una buccia di banana per alcuni minuti, risciacquando con acqua fredda e ripetendo più volte al giorno.

Maschere per il viso a base di banana

Schiaccia una banana matura fino a ottenere una purea. Aggiungi un cucchiaino di miele e mescola bene. Applica la maschera sul viso pulito, evitando la zona degli occhi. Lascia agire per circa mezz’ora e poi risciacqua con acqua tiepida.

Un’alternativa? Mescola una banana schiacciata con succo di limone. Applica la maschera sul viso e lascia agire per 15 minuti. Il limone può aiutare a illuminare la pelle.

E ancora, unisci una banana schiacciata a un po’ di bicarbonato di sodio. Applica l’impasto sul viso e lascia agire per 10-15 minuti. Questa maschera può aiutare a esfoliare delicatamente la pelle.

Ricorda di fare una prova su una piccola area della pelle prima di applicare qualsiasi maschera per il viso. Se hai allergie note alle banane o al lattice, evita le maschere a base di banane.

Per i capelli

Le banane offrono molti benefici naturali per curare la tua chioma. La folacina fa brillare i capelli, mantenendoli anche idratati. Le banane sono ricche di potassio, antiossidanti e vitamine, che possono contribuire a rendere i capelli più forti, lucenti e idratati. Ecco alcune ricette semplici per creare maschere per capelli alla banana.

Schiaccia una o due banane mature (a seconda della lunghezza dei tuoi capelli). Aggiungi un uovo e mescola bene. Applica la maschera sui capelli, prestando particolare attenzione al cuoio capelluto e alle punte. Lascia agire per 10-15 minuti e poi risciacqua abbondantemente.

Schiaccia una banana e un avocado maturo. Aggiungi un tuorlo d’uovo e mescola fino a ottenere una pasta spalmabile. Applica la maschera sui capelli e lascia agire per circa 15 minuti. Ripeti il trattamento 2 volte a settimana.

Mescola una banana schiacciata con un cucchiaio di olio d’oliva. Applica l’impasto sui capelli e lascia agire per circa 30 minuti prima di risciacquare.