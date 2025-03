La felicità può essere… misurata, almeno quando ci si trova in spiaggia fra tintarella, bagni e partite di beach volley. CV Villas, agenzia di viaggi specializzata in affitti di ville di lusso, ha utilizzato il software di riconoscimento facciale di AWS (la piattaforma di cloud computing offerta da Amazon) per analizzare migliaia di foto Instagram di oltre 100 spiagge nel mondo, alla ricerca di sorrisi spontanei. Il risultato? Una classifica delle 30 spiagge più felici del pianeta. L’Europa svetta con ben 19 destinazioni, ma figurano anche Paesi come Messico, Perù, Sri Lanka, Stati Uniti e Australia. Sitges, in Spagna, ha conquistato il primo posto, seguita da Praia da Falésia in Portogallo e Port de Soller, ancora in Spagna. Unica spiaggia italiana in classifica Pescoluse, le Maldive del Salento.

Sitges, Spagna – La spiaggia regina della felicità

Sitges, situata a pochi chilometri da Barcellona, ha ottenuto un punteggio di felicità quasi perfetto di 98,42. Considerata fra le spiagge urbane più belle d’Europa, è formata da 17 calette di sabbia dorata, con un lungomare costellato di bar e ristoranti. La città è famosa per la sua atmosfera accogliente e inclusiva e il festival internazionale del cinema fantastico che si tiene ad ottobre.

Seconda in classifica: Praia da Falésia, Portogallo

Al secondo posto troviamo Praia da Falésia, una spettacolare spiaggia lunga circa 6 km nella regione dell’Algarve. Le sue scogliere rosse a strapiombo sul mare creano un contrasto cromatico mozzafiato con la sabbia dorata e l’acqua cristallina. E’ ideale per chi ama le lunghe passeggiate e per gli sport acquatici come il surf. Al tramonto le scogliere si tingono di sfumature arancioni e rosa, regalando uno spettacolo naturale unico.

Terza in classifica: Port de Soller, Spagna

Port de Soller, sull’isola di Maiorca, è una baia naturale circondata da montagne, con un pittoresco villaggio di pescatori. La spiaggia è protetta dai venti, rendendo le acque calme e perfette per nuotare. Il lungomare è animato da ristoranti di pesce e tapas bar, dove si può gustare una cena con vista sul tramonto.

Le 30 spiagge più felici del mondo

1. Sitges, Spagna

2. Praia da Falésia, Portogallo

3. Port de Soller, Spagna

4. Rhossili Bay, Galles

5. Caswell Bay, Galles

6. Plage des Sablettes, Francia

7. Praia Dona Ana, Portogallo

8. Praia do Vale de Centeanes, Portogallo

9. spiaggia di Elafonisi, Grecia

10. Ai Helis, Grecia

11. Cala Pregonda, Spagna

12. Playa Delfines, Messico

13. Praia do Paraíso, Portogallo

14. Spiaggia di Las Pocitas, Perù

15. Spiaggia di Mongonissi, Grecia

16. Cannon Beach, Stati Uniti

17. Agios Georgios Pagon, Grecia

18. Spiaggia di Myrtos, Grecia

19. Keem Bay, Irlanda

20. Spiaggia di Glyfada, Grecia

21. Spiaggia di Siesta Key, Stati Uniti

22. Pescoluse (Maldive del Salento), Italia

23. Kalamitsi, Grecia

24. Spiaggia di Mirissa, Sri Lanka

25. Spiaggia di Kaputas, Turchia

26. Spiaggia di Troon, Scozia

27. Porto Katsiki, Grecia

28. Santa Giulia, Francia

29. Praia do Camilo, Portogallo

30. Spiaggia di Hyams, Australia

Unica spiaggia italiana in classifica: Pescoluse, le Maldive del Salento

Pescoluse, conosciuta come le Maldive del Salento, è l’unico arenile italiano presente in classifica. Situata nel sud della Puglia, è famosa per la sabbia finissima e bianca, le acque turchesi e il fondale basso, che la rendono ideale per le famiglie. E’ circondata da dune di sabbia e vegetazione mediterranea, creando un paesaggio naturale intatto. La tranquillità e la bellezza del luogo hanno conquistato i turisti di tutto il mondo.

