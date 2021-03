La festa del papà può diventare l'occasione perfetta per celebrare l'amore e il divertimento. Lontano dai soliti cliché, infatti, si possono festeggiare i papà in modo originale e dolcissimo

Festa del papà: le idee più belle e originali per festeggiarlo

La festa del papà è un un'ottima occasione per celebrare l'amore per i papà in modo spontaneo, semplice e divertente, e festeggiare una figura fondamentale nella vita di ogni figlio, non solo con i regali.

In questo articolo ti diamo qualche idea per festeggiare questa giornata all'insegna dell'amore e della semplicità con tutta la famiglia.

Ma come si festeggia un papà? Il primo consiglio è quello di puntare sul fai da te, con dei lavoretti personalizzati ad hoc, e sui momenti speciali trascorsi insieme. Infatti, non è sempre facile ricordarsi esattamente del momento in cui si è ricevuto un regalo prezioso ma è naturale portare nel cuore le avventure, il tempo e le sorprese vissuti insieme ai propri figli. Dedicarsi del tempo da passare insieme è infatti uno dei regali più preziosi si dovrebbero fare a tutte le persone che amiamo e a cui vogliamo bene.

Le idee che vi proponiamo sono semplici, proprio come i bambini, ma per questo ancora più speciali e dolci.

Una sorpresa post lavoro

Immaginate la faccia di un papà che, dopo un'intensa giornata, trova la famiglia che gli fa una sorpresa. Un misto di commozione e meraviglia che riempirebbe il cuore di chiunque.

Preparate una degno set festereccio a fine giornata: gonfiate dei palloncini colorati oppure preparate un dolcetto o un bigliettino fatto a mano da donargli, la sorpresa sarà doppia.

Mi raccomando però, è importantissimo mantenere il segreto fino all'ultimo, per soprendere e far commuovere anche il più "duro" dei papà.

Ragalargli dei fiori

Chi ha detto che soltanto alle donne si possano regalare fiori? Sfatiamo il mito che gli uomini non sappiano apprezzare questo genere di doni: un fiore è sempre un pensiero delicato e gradito. Ma quali fiori regalare a un papà?

San Giuseppe, secondo alcuni vangeli apocrifi, venne notato in mezzo alla folla e scelto come sposo da Maria, proprio perché teneva in mano un giglio bianco. Per questo, nell'iconografia sacra, il fiore è legato al santo e alla figura del papà. Ma anche la margherita, che rappresenta la purezza di un amore senza tempo che dura per sempre, o un girasole, per regalare un sorriso ad un papà simpatico e giocherellone.

Realizzare un bigliettino d'auguri

Ricevere un biglietto speciale scritto dal proprio figlio è uno dei doni migliori per festeggiare il papà, un regalo da conservare negli anni e riguardare nei momenti di nostalgia.

La regola per realizzare un bigliettino d'auguri è solo una: via libera alla fantasia! Dal pensierino scritto alla poesia, dal collage di fotografie al disegno, fino a idee divertenti e creative come un rebus da risolvere insieme o una canzone da intonare quando il papà tornerà a casa dal lavoro. Bastano davvero solo tanto amore e un pizzico di creatività per rendere la giornata memorabile.

Vi serve ispirazione? Festa del papà: le frasi più belle da dedicare il 19 Marzo

Organizza un picnic

Benvenuta primavera! Spesso la festa del papà coincide con l'arrivo della bella stagione: allora perché non sfruttare questa ricorrenza per passare un po' di tempo all'aria aperta, insieme a tutta la famiglia? L'idea è quella di un picnic, da fare magari nel finesettimana.

Se non vi sono impegni pregressi o scadenze importanti, sarà una buona occasione per ritagliarsi qualche ora di relax, lontano dai compiti e dal lavoro, anche per mamme e bambini.

Preparargli una buona cena

Se il papà è una buona forchetta, perché non preparargli qualcosa di buono nel ristorante super stellato di casa? Sarà un modo originale di passare del tempo con i bambini, impegnandoli in attività creative e manuali, facendo loro imparare il valore del cibo. L'idea in più? Divertitevi a personalizzare l'aspetto della tavola con segnaposti disegnati, bigliettini spiritosi e portatovaglioli personalizzati.

