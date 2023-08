Venezia 2023, tutti i look delle star sul red carpet

S i apre l’80esima Mostra del Cinema di Venezia. Al via la passerella dei film ma anche delle star: ogni sera, top model e adetti ai lavori ci regalano look da sogno, tra abiti e accessori

Silenzio in sala, che la magia di Venezia 2023 abbia inizio. Si è ufficialmente alzato il sipario sull’80esima edizione della Mostra del Cinema e insieme alla celebrazione della settima arte – il cinema – anche la moda è pronta a rivivere il suo momento di massimo splendore. Complici naturalmente sono i look delle star sul red carpet di Venezia, un tripudio di bellezza, splendore e savoir faire, che dagli atelier delle grandi maison prende vita – insieme ad accessori e gioielli da sogno – proprio sul tappeto stellato della kermesse.

Caterina Murino, la madrina

Il programma è ricco e denso di eventi, ma è proprio tra una première e l’altra dei film in concorso che attrici, registe, top model e addette ai lavori del mondo dello spettacolo ci regaleranno di sera in sera degli autentici fashion moment. Prima tra tutte, Caterina Murino: buona la prima per il debutto nel ruolo di madrina, nella prima serata ha scelto per il suo look red carpet un meraviglioso abito Giorgio Armani Privé. E se re Giorgio è senz’altro tra i grandi favoriti (come non potrebbe?), non mancano inoltre ulteriori griffe italiane, sinonimo della nostra idea di eleganza e femminilità: Bianca Balti in Ermanno Scervino, Claudia Gerini in Luisa Spagnoli, Mariacarla Boscono in Dolce & Gabbana sono soltanto alcuni straordinari esempi.

Venezia 2023: tutti i look sul red carpet della 1° serata

Caterina Murino in Giorgio Armani Privé

Foto Getty

Claudia Gerini in Luisa Spagnoli

Foto Getty

Malika Ayane in Giorgio Armani Privé

Foto Getty

Bianca Balti in Ermanno Scervino

Mariacarla Boscono in Dolce & Gabbana

Foto Getty

Cristina Marino in Giorgio Armani e gioielli Bulgari

Foto Getty

Danielle Marcan in Manurí

Foto Getty

Francesca Verdini, accompagnata da Matteo Salvini

Foto Getty

Alessia Lanza

Foto Getty

Sveva Alviti in Ermanno Scervino

Laura Poitras

Foto Getty

Giò Scotti

Foto Getty

Marta Sierra in Emporio Armani

Foto Getty

Elisabetta Franchi

Foto Getty

Cathy La Torre, Mauro Orso, Cristina Fogazzi (in Saint Laurent e gioielli Chopard) e Paolo Stella

Mia Hansen-Løve in Chanel

Foto Getty

Jane Campion in Dior

Foto Getty

Paola Turani in Zuhair Murad

Foto Getty

Irina Isasia

Foto Getty

Millane Friesen

Foto Getty

Valentina Cervi in Valentino

Foto Getty

Francesca Inaudi in Vivienne Westwood

Foto Getty

Kseniya Rappoport in Giorgio Armani

Foto Getty

Viola Arrivabene in Philosophy di Lorenzo Serafini

Foto Getty

Madisin Rian in Giorgio Armani Privé

Foto Getty

Shu Qi in Alberta Ferretti

Foto Getty

Anna Ferzetti in Giorgio Armani

Foto Getty

Francesca De Stefano, accompagnata da Santo Versace

Foto Getty

Cathy La Torre in Valentino

Foto Getty

Melita Toscand du Plantier

Foto Getty

Vera Arrivabene in Philosophy di Lorenzo Serafini e scarpe Roger Vivier

Foto Getty

Toni Garrn in Alberta Ferretti

Foto Getty

Agnese Landini in Ermanno Scervino

Foto Getty

Valeria Marini

Foto Getty

Alice Diop in Louis Vuitton

Foto Getty

Giulia Bevilacqua in Del Core con sandali Santoni e gioielli Giovanni Raspini

Foto Getty

Tricia Tuttle

Foto Getty

Giulia Valentina in Atelier Emé e sandali Giuseppe Zanotti

Foto Getty

Bianca Brandolini D’Adda in Schiaparelli

Foto Getty

Elisa Visari in Giorgio Armani

Foto Getty

Flora Dalle Vacche

Foto Getty