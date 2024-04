Boyfriend blush: cos’è il trend più cool su TikTok

A rriva dai social network l'ultima tendenza beauty della primavera: ecco in che cosa consiste e che cosa c'entrano i principi William ed Harry

I nuovi beauty trend prendono ispirazione dal passato. È il caso dei “Boyfriend blush”, una tendenza diventata virale su TikTok nelle ultime settimane, ma che era stata già vista in passato su passerelle, riviste e siti di moda e bellezza. Ma di che cosa si tratta?

Che cosa è il Boyfriend blush

Come fa capire la stessa definizione, la nuova estetica mette al centro del make-up le guance. Mentre negli Anni novanta i beauty look incanalavano l’atmosfera rilassata e androgina dell’epoca, nell’ultimo anno zigomi e guance sono diventati protagonisti.

A rilanciare il trend è stata la make-up artist Mallory Rosses, che ha ammesso che si tratta di una tendenza ciclica che sta tornando di moda. “Il termine boyfriend blush non è nuovo, non me lo sono inventato io”, ha spiegato la truccatrice sui social, “ho sentito parlare di questa tendenza anni fa, e oggi è dappertutto nell’alta moda, sulle passerelle, nei look editoriali”.

Come William ed Harry…

Questa estetica gioca su un aspetto molto più naturale, dove le guance appaiono più colorate nei punti in cui lo sarebbero quando si arrossisce, o si è affaticate. Il Boyfriend blush replica, infatti, l’effetto di una giornata all’aria aperto, o di una partita di rugby o polo.

“Pensate a un giovane principe, come William e Harry”, spiega Rosses nei suoi video, “entrambi hanno quel rossore che dal centro delle guance scende verso la mascella. Sembra giovanile, sportivo. Sembra il rossore del fidanzato”.

Come realizzare il Boyfriend blush

Invece di usare il fard per scolpire, qui bisogna essere meno precise. Il colore in questo caso sboccia più lontano sulle guance, in una forma quasi triangolare, partendo dal centro del viso e diffondendosi verso sopra e verso la parte superiore dell’orecchio, verso l’esterno e verso la mascella.

Questo trend può funzionare su tutte le forme del viso: ovale, rotondo e così via. Puoi adattarlo alla tua struttura ossea e alle caratteristiche della tua faccia, per sfruttare al meglio la tendenza.

Ma c’è un caso nel quale il Boyfriend blush è perfetto: quando si ha il viso a forma di cuore come la modella Devon Aoki. In questo caso metterà in evidenza quasi tutta la guancia.