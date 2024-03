Underpainting Make-up: la tecnica che rende la pelle matura più liscia e bella

L a truccatrice delle star, Mary Phillips, ha inventato una routine di trucco che fa risparmiare sull'uso di prodotti e migliora l'aspetto del viso. Ecco in cosa consiste

Da sempre segui ogni giorno la stessa identica routine di make-up: correttore, fondotinta, fard e trucco per gli occhi. Se hai un po’ di tempo in più, applichi il primer, lo spray fissante e magari anche un tocco di illuminante. Ma adesso è il momento di cambiare. Sui social network, infatti, è diventata virale una nuova tecnica di trucco: l’underpainting make-up. In che cosa consiste? Di certo, è qualcosa che ti piacerà, poiché ti permetterà anche di risparmiare sui prodotti usati.

Che cosa è l’underpainting make-up

L’underpainting make-up è stato inventato dalla truccatrice delle star Mary Phillips, che l’ha utilizzato su Jennifer Lopez e Penelope Cruz. La tecnica consiste nel ribaltare la classica routine: il fondotinta in questo caso verrà utilizzato come ultimo passaggio, quindi sopra il contorno, il correttore, il fard e l’illuminante. Il risultato? Applicando prima il correttore, il contorno e il fard, dopo puoi coprire perfettamente con il fondotinta eventuali linee del tempo, macchie della pelle e sfumare eventuali punti che avevi trascurato.

Una tecnica virale

Dopo che Mary Phillips ha lanciato la sua tecnica sui social network, diverse truccatrici l’hanno adottata e modificata a loro piacimento. C’è chi, come la make-up artist Brandy Allen segue la nuova routine alla perfezione, usando il fondotinta come ultimo prodotto. E c’è chi, dopo aver applicato il fondotinta, dà una passata di fard.

Altre tiktoker usano prima il contorno e il correttore, poi il fondotinta e infine applicano il fard e l’illuminante. E c’è anche chi applica sopra il fondotinta un tocco di colore brillante sulle guance per farle sembrare arrossate.

I vantaggi dell’underpainting make-up

L’underpainting make-up ha diversi vantaggi. Tanto per cominciare, funziona particolarmente bene sulla pelle matura. Con questa tecnica, infatti, finirai per applicare meno trucco, che non si depositerà sulle linee sottili o sulle rughe. Avrai, quindi, un contorno, un’illuminazione e un aspetto più naturali.

Ma attenzione: c’è un errore che in tante commettono. Non bisogna sfumare eccessivamente il fondotinta sopra il contorno, l’illuminante e il fard, altrimenti si vanifica tutto.