Dewy blush sandwich: la tecnica di make-up perfetta per la primavera

A rriva dall'Oriente un nuovo trend che fa brillare il viso donando un effetto di pelle leggermente bagnata che illumina dall'interno. Ecco in cosa consiste

Mai pensato di ispirarti a un sandwich per truccarti? Non è uno scherzo, ma una nuova tecnica di make-up chiamata “Dewy blush sandwich” e lanciata dalla truccatrice, Nam Vo, famosa per la sua pelle effetto dumpling. Consiste nell’applicare il blush a “sandwich”, allo scopo di far sembrare la pelle non solo radiosa, ma illuminata dall’interno. Come fare?

Il make-up perfetto per la primavera

Nam Vo ha condiviso la sua tecnica in un video pubblicato su Instagram, dove spiega passo passo il suo trucco per rendere il fard “rugiadoso” e realizzare un make-up perfetto per la primavera. Nella clip, la vediamo mentre sovrappone alcuni prodotti per ottenere un blush luminoso, naturale ma etereo. La make-up artist spiega: “Questa tecnica ti farà brillare dall’interno verso l’esterno”. Poi mette in guardia: “Attenzione: queste guance non sono economiche, ma nemmeno tu”.

Dewy blush sandwich: l’effetto rugiada

La nuova tecnica lanciata da Nam Vo illumina il viso facendo sembrare la pelle leggermente bagnata e donando un colorito rosato e fresco. Tutto sta nel sovrapporre alcuni strati di prodotti diversi. Bisogna prima stendere un fondotinta luminoso, poi applicare il fard, quindi di nuovo il fondotinta e infine un’ultima passata di blush. Proprio come quando si imbottisce un panino.

Dewy blush sandwich: come realizzarlo

Infatti, nel suo video vediamo la make-up artist che applica un fondotinta super luminoso e super rugiadoso. Quindi, dà una passata di blush in jelly sulle guance spiegando che va applicato come se fosse “una macchia di gelatina brillante”. “Dobbiamo procedere velocemente e fare un po’ di cardio blending”, spiega Nam Vo, che mentre stende il fard sopra lo strato di fondotinta precisa: “Questa è la tecnica che ti farà brillare dall’interno verso l’esterno”.

Dopo aver passato il fard, la make-up artist ritorna al fondotinta e dice: “Ora copri il fard con un altro strato di fondotinta cushion. Guarda come è cremoso e sognante. Il fard sembra provenire da sotto la pelle”.

Per completare il bagliore, Nam Vo fissa il “sandwich di blush” con un fard dai riflessi rosa, un po’ di polvere di diamante e che sembra rosa cristallo sulle guance. “Ed eccoci qui, un bellissimo panino con il blush di gnocchi di rugiada”, termina la make-up artist. Il Dewy blush sandwich è già diventato un trend.