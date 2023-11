L 'idea più originale è tempestare la testa di ferrettini, quelli classici per fermare le ciocche. E poi c'è il grande ritorno del fiocco e l'ormai "sdoganamento" del mollettone, solo per citare alcune ispirazioni moda

Quella per gli accessori per capelli è una vera e propria mania, un po’ come per le cinture o gli orecchini. Non sono indispensabili (fatta eccezione dei tipi che fissano una coda), ma basta aggiungerli su un qualsiasi punto della testa per vedersi con una chioma completamente diversa. Guarda le ispirazioni per questa stagione per avere tante idee su come impreziosire le tue acconciature nelle serate di festa.

Accessori per capelli: i cerchietti

Cominciamo la nostra rassegna sulle ispirazioni per gli accessori per capelli con un grande classico: il cerchietto. Un accessorio che nelle ultime stagioni sta vivendo un momento di gloria grazie alle rivisitazioni negli stili più disparati. Bombato, con applicazioni, in velluto, in raso, in pelle, in osso ed effetto gioiello: il cerchietto è adatto a tutte le occasioni, anche nelle versioni più eleganti.

L’idea in più? Da scegliere in abbinamento alla famiglia cromatica dei capelli, ovvero: argento per i capelli nelle tonalità fredde come i castani scuri o i mogano e color oro per tutti i biondi, esclusi quelli molto freddi come il biondo ghiaccio o tendente al beige.

Launchemetrics

In alto un cerchietto gioiello in oro e pietre alla sfilata di Murad, per una testa super brillante.

Compagnia della Bellezza

Il cerchietto gioiello arricchisce la coda a sbuffo: l’acconciatura è di Salvo Filetti, hair designer e fondatore di Compagnia della Bellezza.

Getty

Più che un cerchietto è una sorta di fascia in metallo che impreziosisce lo chignon spettinato.

Getty

Ecco un’ispirazione da cui prendere spunto: il cerchietto in velluto con strass abbinato al fiocco, il grande ritorno dell’ultima stagione. Lei è la socialite Olivia Palermo durante le sfilate di Parigi.

Il fiocco

Il look del cerchietto abbinato al fiocco ci fornisce l’assist per l’ispirazione numero due per gli accessori per capelli: sua maestà il fiocco. Romantico, infantile, fiabesco, elegante: gli aggettivi per il fiocco si sprecano, ma tutti evocano un che di tenero e sognante. E per questo il fiocco è l’ideale per ammorbidire i look grunge con jeans strappati e chiodi in pelle. Oltre che per rifinire gli stili bon ton composti da tubino e tailleurini. I tessuti con cui scegliere il fiocco per capelli? Il raso e il velluto.

Getty

Un fiocco griffato Chanel per un semiraccolto dall’allure senza tempo.

Launchemetrics

Un nastro di velluto è perfetto per rifinire la coda bassa che scende su una maglia in tricot con intarsi. Intrigante il contrasto nero bianco.

IPA

Lei è la modella Karlie Kloss al Met Gala 2023 con un grande fiocco in raso che le completa la lunga coda morbida.

Fermagli per capelli

Non sono dei veri e propri ferrettini, ma accessori per fermare i capelli in vario modo. Il bello dei fermagli è proprio questo, il fatto che occupano una vasta scala di tipologie da applicare su capelli sciolti o legati. Le ispirazioni più interessanti arrivano dai design in metallo. Per quanto riguarda le dimensioni, se sono XL è meglio.

Launchemetrics

Un fermaglio gioiello a forma di stella.

Getty

Un fermaglio firmato Fendi.

Korff

Pietre grosse nei colori dell’ambra per il maxi fermaglio in contrasto con i capelli cortissimi.

Launchemetrics

Spille da balia ispirano i fermagli di Dior.

Ferrettini come accessori per capelli

I ferrettini sono la rivoluzione delle ultime stagioni. Da essere relegati all’uso domestico o al massimo come fermaciocche di code e chignon, i ferrettini hanno acquisito lo status di accessori per capelli a tutti gli effetti. La tendenza più cool li vuole applicati vicini vicini fino a formare un reticolo che segna una struttura con una propria geometria. Interessanti, inoltre, i giochi di design su code e capelli sciolti. Eh, sì, questo è il caso in cui ci vuole molta fantasia, come le ispirazioni che ti proponiamo in basso.

Launchemetrics

Ferrettini ai lati della testa.

Launchemetrics

Una cascata di ferrettini dà struttura alla chioma sciolta. Interessante il contrasto tra capelli grey e ferrettini neri.

Pexels

Ecco un’ispirazione da copiare per applicare ferrettini di colori diversi.

Getty

Maxi-ferrettini fissano la lunga coda morbida.

Launchmetrics

Ferrettini gioiello con perline.

Accessori per capelli: i fermacoda

Per impreziosire la coda di cavallo ci sono accessori particolari da applicare dopo aver annodato i capelli. Si va dalle perle agli strass, dal fermaglio in cuoio ai nuovi accessori in metallo.

Launchemetrics

Launchemetrics

Launchemetrics

Launchemetrics

La pinza o mollettone

Accanto ai ferrettini, la pinza (o mollettone) è un altro accesorio casalingo che è stato battezzato anche per l’uso fuori casa. Comodo come nessun altro, oggi il mollettone ha quasi acquistato fascino grazie a uno stuolo di influencer che lo hanno sfoggiato senza problemi (una fra tutte Chiara Ferragni). Perché non portarlo, quindi, con nonchalance? Ecco alcune ispirazioni di moda.

Framar

King Klaw è il mollettone ideale per mantenere i capelli al loro posto tutto il giorno, soprattutto se sono spessi e voluminosi. È rivestito in materiale gommoso per extra grip ed ha una lunghezza di 5 cm.

Launchemetrics

Mollettoni di varie fogge abbinati a pettinini per un look composito.

Con chignon

Infine, ecco alcune ispirazioni per impreziosire gli chignon di accessori per capelli.

Launchemetrics

Launchemetrics