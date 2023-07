Scopri gli accessori dell’estate per capelli perfetti

F asce, foulard, cerchietti ed elastici: scopri gli accessori per capelli a cui quest’estate non potrai rinunciare

Se oltre ai capelli raccolti vuoi ripararti dal caldo senza rinunciare a una chioma impeccabile, devi assolutamente provare gli accessori per capelli più in tendenza per l’estate 2023. Sei pronta a sfoggiarli?

Capelli perfetti anche in estate: ecco gli accessori che fanno al caso tuo

Dimenticati il solito elastico: mollettoni, mollette, fasce, cerchietti e foulard sono solo alcuni degli accessori più in tendenza. Classici, dai colori più o meno vivaci, oppure impreziositi da particolari fantasie o dalle paillettes più cool: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono il tocco segreto per lasciare un segno e non apparire di certo inosservata, anche in spiaggia. Sono adatti alle ragazze che seguono qualsiasi tendenza e sono perfetti per le donne più agé, che vogliono sperimentare e non smettono di sentirsi giovani. Non semplici accessori: sono glamour e alla moda e a seconda dell’occasione puoi optare per le versioni più sportive o per quelle più raffinate. In qualsiasi caso, il tocco di classe è garantito.

Spirito leggero e dai tratti un po’ vintage, gli accessori per capelli sono il segreto per un look estivo che sia davvero mozzafiato. Accanto a elastici enormi, cerchietti voluminosi e mollettine dai colori più variegati, prova dettagli piccoli e dal design lineare, raffinati ed eleganti. Ecco allora che un fermaglio tartarugato, dai tratti un po’ retrò, è l’accessorio giusto per raccogliere i tuoi capelli in una semplice coda bassa.

I nastri color pastello sono l’ideale per chiudere code e trecce, donando alla tua chioma un tocco bon ton. Prova il nastro anche sulla tua coda di cavallo: ti basta un piccolo dettaglio per rendere il tuo look davvero sofisticato. Un’acconciatura semiraccolta e rilassata è perfetta per essere elegante anche in estate: per farla, ti basta un mollettone. Ti protegge dal caldo ed è causal: la fascia per capelli è un accessorio intramontabile, da sfoggiare anche nell’estate 2023. In spiaggia o per i tuoi momenti in compagnia, prova i colori neutri. La tendenza è già virale su TikTok.

Quale scegliere?

Per impreziosire il tuo look estivo, l’accessorio giusto è proprio quello che ci vuole. Eleganti e pratici al contempo: elastici e fermagli, per esempio, sono perfetti per la spiaggia, evitando che le ciocche ti infastidiscano cadendo sul tuo viso. E se per caso quei capelli sulla fronte e davanti agli occhi ti rovinassero la tintarella? Non c’è niente di peggio… Ecco allora come prevenire qualsiasi problema, il tutto – naturalmente – senza rinunciare a quel tocco chic di cui non puoi fare a meno. Insomma, belli e funzionali: gli elastici colorati sono l’ideale se vuoi farti un tuffo in mare senza bagnare i capelli, mentre le fasce sono comode e incantevoli.

A proposito di elastici… Conosci i cosiddetti “scrunchie”? Sono quelli rivestiti da stoffe: in inverno meglio optare per il velluto, ma per la bella stagione il raso di seta è sicuramente più in voga. Segui l’esempio di Levante, che spesso predilige il ton sur ton, abbinando l’accessorio per capelli al colore dell’abito o della borsa. E proprio la cantautrice catanese ama sfoggiare foulard variopinti e fermagli dal gusto vintage.

Non ti devi neppure vergognare della molletta di metallo che solitamente usi dal parrucchiere. Oppure in casa, quando vuoi essere comoda per sbrigare le innumerevoli faccende di tutti i giorni. Persino le star di Hollywood la usano sui Red Carpet (e non solo in camerino). Per essere alla moda durante l’estate senza rinunciare a un pizzico di comodità, i “fermagli-gioiello” sono perfetti. Si tratta di clip per capelli con incastonati perle, paillettes, cristalli o simil preziosi. Per non risultare un po’ “too much”, abbinali a un look casual e minimalista, che non sia troppo frou frou: sarai elegante e disinvolta al contempo. Un fiore come molletta, per tenere di lato una ciocca di capelli, quasi dietro l’orecchio, oppure una corona in stile hawaiano: quale migliore accessorio per essere perfetta durante l’estate?

Non poteva mancare la fascia elastica, che rimane uno degli accessori per capelli più amati per l’estate. Minimalista e versatile, si adatta facilmente a qualsiasi occasione: puoi usarla in spiaggia, tenerla durante l’aperitivo in compagnia oppure sfoggiarla quando ti avventuri tra i negozi per in po’ di shopping.

I cerchietti sono perfetti in qualsiasi periodo dell’anno e di certo non puoi rinunciarci per le tue serate estive: sono comodi e di classe, in linea con i gusti di ogni donna. In alternativa, soprattutto durante il giorno o mentre ti spiaggi in riva al mare, usa gli occhiali da sole: è un trucco anni Ottanta che non passa mai di moda. D’altronde, all’occorrenza, chi non trasforma i propri occhiali preferiti in un comodo cerchietto? Per donare al tuo look un tocco francese, invece, ti basta inserire un foulard nella treccia: è un’acconciatura semplice e originale al contempo, l’ideale per essere incantevole anche in estate.

Che passione gli accessori per capelli: parola di vip

Per impreziosire la tua acconciatura bastano piccoli dettagli. Gli accessori per capelli sono la soluzione e persino le star non riescono a farne a meno. Valeria Marini ha optato per una versione “stellare”, usando mollettine quasi diamantate che le contornano il viso e donano massima eleganza alla sua chioma. Il tutto abbinato a una acconciatura semplicissima.

Dita von Teese preferisce un fermaglio della Maison Bulgari, maestoso e raffinatissimo, sicuramente più in vista della forcina scelta da Lauren Conrad, che è fine e molto elegante.

L’estate 2023 segna la rivincita di fascia e cerchietto. Le usava in tempi non sospetti Katy Perry, ma anche Taryn Manning e Isabel Lucas.

Puoi provare anche versioni più originali, meno tradizionali ma ugualmente comode (e bellissime). Segui i consigli di Dianna Agron. E se sei un’amante del gusto vintage, perché non abbinare la fascia a un’acconciatura anni Cinquanta? L’attrice Eva Mendes lo ha fatto.

Per essere eleganti (e comode) in qualsiasi occasione, ti bastano le forcine. Nicole Kidman le ha scelte addirittura in occasione della sessantasettesima edizione del Festival di Cannes. Katharine McPhee le preferisce semplici ma colorate. È più basic ancora, se possibile, la versione proposta da Chloe Grace Moretz.

Se invece preferisci i cerchietti, non ti resta che optare per quello che ti piace di più. Juliette Lewis lo ha scelto nero e lucente, impreziosendo un’acconciatura elegantissima. Se ami osare, ti piacerebbe provare il cerchietto fatto solo ed esclusivamente di mattoncini Lego?