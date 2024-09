Il botox per eliminare le rughe? Non solo: nel mondo dell’estetica sta prendendo sempre più piede un trattamenti per i capelli che prende il nome di “hair botox” in grado di rendere la chioma liscia, setosa e luminosa.

Cos’è l’hair botox

Hair botox è un termine usato per descrivere un trattamento per capelli che mira a ringiovanire e ripristinare la salute e l’aspetto dei capelli, ma che non utilizza veramente la tossina botulinica. È una tecnica perfetta per chiunque abbia i capelli crespi o strutturati, ma funziona anche per i capelli caucasici perché aumenta le proteine naturali nei capelli.

L’effetto lisciante dell’hair botox

Nonostante questo trattamento non abbia nulla a che fare con il botox vero e proprio, c’è però qualcosa che li accomuna. Entrambi sono in grado di creare un effetto lisciante. Per i capelli, ciò avviene attraverso il concetto di riempire gli spazi vuoti nella ciocca, riparare temporaneamente le doppie punte e migliorare la consistenza nel processo. L’hair botox utilizza cheratina e collagene per riparare le fibre capillari danneggiate e rotte e questo aiuta a rendere la chioma più sana e folta.

Leggi anche Mollettoni per capelli: per look fuori casa

I benefici dell’hair botox

Questo tipo di trattamento è utilizzato soprattutto sui capelli particolarmente secchi, fragili e danneggiati. Un grande vantaggio è che, mentre altri trattamenti possono essere eseguiti solo in un salone di bellezza, il botox per capelli è essenzialmente una maschera per capelli e di conseguenza può essere facilmente fatto in casa, purché si utilizzino i prodotti giusti.

Come funziona il trattamento

Per rendere i capelli lisci e setosi sono necessari alcuni ingredienti specifici, come ad esempio l’acido ialuronico, la cheratina, la vitamina E, la vitamina B5 e il collagene. I prodotti botox per capelli contengono spesso cheratina idrolizzata, che è una forma di cheratina che è stata scomposta in particelle più piccole e può aiutare a rafforzare e riparare i capelli danneggiati riempiendo gli spazi vuoti nel fusto del capello. La proteina del collagene svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della struttura e della forza di vari tessuti del corpo, compresi i capelli, che così tenderanno a rompersi di meno.

L’acido ialuronico e gli estratti vegetali

A cheratina e collagene vanno poi aggiunti l’acido ialuronico e gli estratti vegetali. Il primo ingrediente aiuta ad attirare e trattenere l’umidità, conferendo elasticità e un aspetto più sano. Gli estratti vegetali, come l’aloe vera, il tè verde o la camomilla, possono essere inclusi nei prodotti botox per capelli per le loro proprietà lenitive, antiossidanti o antinfiammatorie.