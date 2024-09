L’autunno in arrivo ispira a cambiare il colore dei capelli. Nei prossimi mesi torneranno virali tonalità che scavano in cacao profondi, caramelli multidimensionali e ambra. Non solo: i trend della stagione più fresca prevedono anche un po’ di brio: via libera al blu denim. Ecco le nuance da tenere d’occhio.

Foglie cadenti

Inutile negarlo: ogni volta che arriva la stagione autunnale, il colore delle foglie che cadono influenza le nuance dei nostri capelli e ci aiuta a entrare nell’atmosfera di questo nuovo periodo dell’anno.

Il color rame e il rosso, che sono stati di tendenza per più stagioni, continuano a dominare, ma saranno declinati in versione più calda, infuocata e terrosa. Arriva il trend “terracore”, una nuance terracotta ricca e intensa, un po’ più audace del rosso presente in natura.

Come Brigitte Bardot

Chi l’ha detto che autunno debba fare rima con colori scuri o neutri? Se il biondo ti affascina, sappi che anche in questa stagione avrai diverse nuance tra cui scegliere. La più affascinante è ispirata alle icone vintage di Hollywood: da Grace Kelly a Doris Day, fino a Brigitte Bardot. Un biondo naturale che fonde la classica tonalità baciata dal sole con sfumature e radici più profonde, per dare un effetto morbido e naturale.

Schiarire i capelli

Se i colori scuri proprio non ti piacciono, non optare per il biondo: scegli un biondo quasi bianco che sia brillante e chiarissimo fino alle radici. Sì, l’idea fa un po’ paura, ma le tecniche di colorazione dei capelli e i prodotti sono stati migliorati per limitare i danni e creare look audaci.

Tremate tremate…

L’autunno è anche la stagione dove si festeggia Halloween. Preparati a colori scuri dai toni freddi che sembrano quasi neri, come quelli delle streghe. Puoi scegliere un nero ultra profondo e amplificarlo con un gloss per capelli per renderlo extra mistico. Quanto alle lunghezze, fai come Charli XCX: opta pure per un XXL. Sarà un trend.

Capelli blu denim

Se, invece, ami i colori insoliti, il blu denim farà al caso tuo. Pur essendo una tonalità fondamentalmente neutra, funziona molto bene anche in autunno. Potresti ispirarti alla nuance sfoggiata prima dell’estate da Megan Fox: va benissimo anche per questa nuova stagione. Oppure opta per un indaco più profondo o blu notte, perfetto quando le giornate durano sempre meno.

Caramella Mou

Khloe Kardashian se ne è innamorata: il colore “caramella mou” combina cioccolato, caramello e ori intensi. Risultato: i capelli brillano di una lucentezza con riflessi morbidi burrosi e caldi. Questo colore aiuta a illuminare il viso, mantenendo un’atmosfera hot.

Fili tra i capelli

Ricordi le meches Anni Novanta? Tra le tendenze autunnali c’è un ritorno dei “fili biondi” su tonalità caramello. Ma sono sottili e delicati. Un colore discreto, che piace a tutte.