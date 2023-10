T endy hair, teneri sono i capelli...con quei ciuffi lasciati liberi come i bebè. Un look che sta spopolando sui social per arrivare sino alla vita reale

In inglese si gioca con le parole. Tendy hair, il trend dei capelli raccolti tranne che per le ciocche anteriori, ha un doppio significato. Tendy vuol dire tenero, ma anche “tendenti verso il basso”, proprio come i ciuffi lasciati liberi dalla coda o dallo chignon.

Un look amato da Hailey Bieber, Ariana Grande e Gigi Hadid, tre icone che spesso giocano con la loro immagine puntando sulla tenerezza. Sarà per ammorbidire un corpo sexy o per inseguire la nostalgia dell’infanzia non ci è dato sapere. Fatto sta che il trend tendy hair risponde al crescente bisogno sociale di tenerezza di cui anche Instagram è un’espressione. Si pensi alla pioggia di commenti “so cute” sotto i video e le foto di pet e bebè.

Capelli raccolti con ciocche che scendono sul viso

Tendy hair, teneri sono i capelli, così potremmo tradurre parafrasando un noto romanzo di Francis Scott Fitzgerald il trend che piace alle icone pop. Quelle 2 ciocche che accarezzano il viso restituiscono un’immagine di dolcezza che evoca l’infanzia. Il trend iniziale prevede due ciocche lasciate libere, ma recentemente è virato verso una sola ciocca, proprio come l’immagine stilizzata di un bebè.

Dietro il trend tendy hair ci sono echi nostalgici che partono dagli anni ’90, con i look delle serie TV o dei manga. Tra stile collegiale, eroina dei fumetti e compagna di banco, il look è servito.

Un look facilissimo

Ricreare questo look è più facile a farsi che a descriverlo: basta tirare uno o due ciuffi di capelli dall’acconciatura raccolta e il gioco è fatto. Richiede pochissima manualità e ancor meno tempo. È un’idea vincente per rinfrescare il look: aggiunge un tocco di glamour anche alla coda più semplice. E poi si può decidere se lasciare le ciocche libere, stirarle, arricciarle, modellarle col gel.

In alto ariana Grande con il tendy hair in versione singola

Chignon con ciuffi lasciati liberi intorno al viso

In alto Hailey Bieber con il bun in alto e i suoi ormai iconici ciuffi che le accarezzano il viso.

Un look con ciocche lasciate libere creato su uno chignon molto elaborato. L’acconciatura stilizzata è a forma di fiocco gigante come se i capelli fossero materia da modellare.

Ciocche anteriori lasciate libere su capelli sciolti

Un look che potrebbe ricordare la frangia aperta a tendina ma che in realtà si compone di ciocche che sono lasciate libere ai lati della fronte.

Ciuffi lasciati liberi e fissati col gel

Un’idea per chi ama i wet look dall’effetto bagnato. I tendy hair ammorbidiscono l’aria aggressiva del gel passato a tutto spiano.

In alto Caia Gerber in una sfilata di Versace

Tendy hair, la ciocca singola lasciata libera da un’acconciatura

