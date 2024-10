L’autunno influenza la moda: dalle unghie, all’abbigliamento fino ai capelli. Una nuova tendenza nel mondo della bellezza ha infatti preso piede, anche tra le star: il colore di capelli “marrone orsacchiotto“. Questo look caldo e naturale, già sfoggiato da celebrità come Daisy Edgar-Jones e Barbara Palvin, sta conquistando sempre più appassionati grazie alla sua eleganza e versatilità. Il marrone orsacchiotto, infatti, rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera un colore raffinato ma senza troppa manutenzione, una scelta ideale per la stagione fredda.

Il color marrone orsacchiotto sui capelli

Il marrone orsacchiotto è una tonalità ricca e calda, che si colloca tra il castano scuro e il biondo miele. Questo colore si adatta a chi cerca un look più naturale e a bassa manutenzione, pur mantenendo un tocco sofisticato. Daisy Edgar-Jones, ad esempio, ha abbandonato i suoi riflessi dorati per abbracciare una tonalità marrone più omogenea, perfetta per l’autunno.

Un look versatile per tutte le stagioni

Ciò che rende il marrone orsacchiotto particolarmente popolare è la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di capelli e tonalità di pelle. La modella Barbara Palvin, ad esempio, ha adottato questa tonalità per la sfilata di Victoria’s Secret, dimostrando come il colore possa valorizzare sia le carnagioni più chiare che quelle più scure.

Manutenzione facile e flessibilità

Uno dei vantaggi principali del colore marrone orsacchiotto è la sua bassa manutenzione. La tecnica prevede spesso radici naturali con sfumature leggere alle punte, permettendo ai capelli di crescere senza dover fare ritocchi frequenti. Questo lo rende perfetto per chi vuole mantenere un look elegante senza doversi recare dal parrucchiere troppo spesso.

Le altre tonalità di castano sui capelli

Se il marrone orsacchiotto è la nuova tendenza dell’autunno 2024, il castano è in generale sempre molto amato dalle donne. Si va dal castano cioccolato, una tonalità profonda e ricca di riflessi caldi, al castano caramello, caratterizzato da sfumature più calde e dorate, perfetto per chi vuole dare un tocco di luce ai capelli senza passare al biondo. Per una aspetto luminoso si può, invece, optare per un castano miele. Al contrario, se si ama una tonalità scura, ma non nera, si sceglierà il castano caffè.